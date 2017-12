90 per uur te snel: rijbewijs kwijt 02u30 0

De politie van Lokeren heeft op de Gentse Steenweg een 46-jarige bestuurder uit het verkeer gehaald die op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 kilometer per uur een snelheid haalde van maar liefst 140 kilometer per uur. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Op dezelfde baan werd ook nog een voertuig aan de kant gezet dat zigzagde over de rijweg. De 54-jarige bestuurster blies positief. (PKM)