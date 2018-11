89-jarige fietser overleden na aanrijding Kristof Pieters

09 november 2018

Een 89-jarige fietser is donderdag overleden aan de gevolgen van een aanrijding eerder die dag op het kruispunt van de Slagveldstraat en de Van Duysestraat in Lokeren. Het ongeval gebeurde om 9.47 uur in de ochtend. Een 35-jarige autobestuurster reed met haar voertuig in de Daknamstraat richting de Bergendriesstraat. Ter hoogte van het kruispunt met de Slagveldstraat en de Van Duysestraat kwam ze in aanrijding met de fietser die uit de Slagveldstraat kwam. De hoogbejaarde fietser kwam slecht neer en raakte zwaargewond. Het was voor de hulpdiensten meteen duidelijk dat de man er erg aan toe was. De ziekenwagen werd met een politiewagen begeleid naar het UZ in Gent. Daar overleed de man in de namiddag aan de opgelopen verwondingen. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.