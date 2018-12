65-jarigen verzamelen in Dacknamdak Yannick De Spiegeleir

20 december 2018

In parochiezaal Dacknamdak verzamelden de 65-jarigen van Daknam samen met hun partners om nog eens van gedachten uit te wisselen. “We hebben vroeger in het dorp samen in de klas gezeten. Het kostte wel wat opzoekingswerk om iedereen terug bij elkaar te krijgen”, vertelt initiatiefnemer Guido Caeldries. “We hopen dit initiatief in de toekomst nog te herhalen.” Na hun samenkomst in Dacknamdak brachten de 65-jarigen een kort bezoek aan de school om daarna samen te tafelen bij restaurant Julocke op het kerkplein.