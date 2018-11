600 sympathisanten feesten nacht voor Jarne: “Café gesloten om hier te zijn” Yannick De Spiegeleir

11 november 2018

11u27 0 Lokeren Jarne Van Dender (13) is dé ster van het Eén-televisieprogramma ‘Kinderziekenhuis 24/7’. Zaterdagavond zetten Lokerse ondernemers een feestnacht op poten in het Daknamstadion om de ongeneeslijk zieke jongen een hart onder de riem te steken.

Al sinds zijn geboorte lijdt Jarne aan een chronische spijsverteringsziekte. Elke drie weken krijgt de jongeman antistoffen toegediend in het UZ Gent. Zijn voeding krijgt hij toegediend via een speciale katheter. Ondanks die zware beproevingen blijft Jarne het zonnetje in huis. Als het met zijn mini-Tesla door de gangen van het kinderziekenhuis rijdt, steelt hij alle harten.

Het was ondernemer Dries Heyman die het initiatief nam om zaterdag een ‘Nacht van Jarne’ te organiseren in de Kollerfeestzaal van het Daknamstadion. “Ik had Sporting voor deze feestzaal een houten bar geleverd en in ruil mocht ik de feestzaal dit jaar één avond gratis gebruiken. Zo kwam ik op het idee om iets op poten te zetten voor Jarne. Uiteindelijk mogen we hier vanavond zo’n 600 mensen ontvangen. Een fantastisch publiek met het hart op de juiste plaats.” Naast de ‘Nacht voor Jarne’ zette Heyman ook nog de actie ‘1000 plankjes voor Jarne’ op touw waarbij de winnaar kans maakte op een waardebon van 2.000 euro om te besteden in zijn zaak Driesco.

Heyman kreeg meteen heel wat steun van andere sympathisanten. Vital Coymans van danscafé Falstaff besloot zijn zaak op de Markt voor één avond te sluiten om met zijn personeel te komen helpen op de Nacht van Jarne. “Jean-Luc Coppejans, stiefvader van Jarne komt geregeld als dj draaien in ons café. Daarom wilden we deze nacht met veel plezier steunen”, zegt Coymans.

Coppejans slaagde er op zijn beurt ook in om enkele collega-dj’s te overtuigen om voor ambiance te zorgen op de dansvloer. Zo ging de bekende Lokerse dj Erwin De Nul voor de gelegenheid nog eens achter de draaitafel staan.

Jarne was zaterdagavond danig onder de indruk van het feest dat voor hem werd georganiseerd. “Ik vind het superleuk dat al deze mensen mij willen steunen. Al ben ik wel ‘neig’ zenuwachtig om straks de hoofdprijs van de tombola te trekken”, glundert Jarne. Ook mama Saskia Eeckhout kan haar geluk niet op met zoveel steun. “Jarne heeft net drie dagen ‘een kuur’ achter de rug voor zijn gezondheid. Dit feest is dan ook een echte opsteker. We genieten hier samen van met volle teugen.”

Wie de avonturen van Jarne in ‘Kinderziekenhuis 24/7’ verder wil volgen kan op maandag 19 november afstemmen op Eén. Dan komt de Lokerse hartendief opnieuw aan bod in het programma.