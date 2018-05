55-jarige fietser overleeft aanrijding met trein niet 09 mei 2018

Een 55-jarige Lokeraar is gisteren om het leven gekomen nadat hij werd gegrepen door een trein aan de spooroverweg Goeiende in Zele. De vijftiger reed met zijn fiets op het fietspad dat langsheen de spoorweg loopt. Aan Goeiende loopt het fietspad echter verder aan de overkant en moeten de tweewielers eerst de spoorweg oversteken alvorens ze verder kunnen rijden. De slagbomen waren op dat moment naar beneden en ook de seinlichten en het geluid waren in werking. Een ander voertuig stond al aan te schuiven toen de man plots toch nog over de spoorweg probeerde te slalommen. Net op dat moment kwam de trein richting Dendermonde aangereden. Hij sleurde de fietser 20 meter mee waarna hij in de berm terecht kwam. De trein zelf kwam pas tot stilstand vierhonderd meter verder aan de volgende overweg. Van de fiets bleef haast niets meer over en ook de trein liep aanzienlijke schade op door de aanrijding. Waarom de man toch nog probeerde over te steken aan de spooroverweg, is nog onduidelijk. Het parket is een onderzoek gestart naar de omstandigheden. Het is niet het eerste ongeval dat daar gebeurde. In 2009 kwam er ook al een 16-jarige fietser om het leven. "Het belangrijkste is vooral dat de regels worden gerespecteerd. Het is telkens bijzonder jammer dat zoiets moet gebeuren. Wanneer je even wacht, zoals het hoort, dan was dit veel beter afgelopen", besluit Frederic Petit van Infrabel. (KBD)