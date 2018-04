450 zonnepanelen op dak sporthal 07 april 2018

02u47 0 Lokeren In het kader van Waasland Klimaatland heeft de stad Lokeren in samenwerking met Eandis 450 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het sport- en jeugdcomplex in de Sportlaan. De stad investeert 149.000 euro in het project. Het volledige bedrag is na acht jaar terugverdiend.

"In de toekomst wil de stad ook zonnepanelen aanleggen op het nieuwe stadsmagazijn in de Weverslaan en de oude sporthal in de Sportlaan, maar daar moet het dak eerst vernieuwd worden om de constructie te kunnen dragen", lichten schepenen Nina Van der Sypt (CD&V) en Jerome Van Doorslaer (Open Vld) toe. "We hopen niet enkel de factuurprijs naar beneden te halen, maar we willen graag ook een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Door dit te doen hopen we eveneens een voorbeeld te stellen naar onze inwoners. Het zou mooi zijn wanneer dit initiatief de Lokeraars inspireert om voor hun eigen woning ook deze investering te overwegen."





Duurzaamheidsdag

Op zondag 10 juni organiseert de stad Lokeren een grote duurzaamheidsdag 'Duurzaam, natuurlijk'. Op die dag zullen alle facetten rond duurzaamheid kunnen worden bekeken, geproefd en ervaren, door het grote publiek. Ook zal er dan een bezoek mogelijk zijn via een hoogtewerker aan de zonnepanelen op het Sport- en Jeugdcomplex. (YDS)