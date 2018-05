32 nieuwe namen voor Lokerse Feesten 19 mei 2018

De Lokerse Feesten hebben gisteren een pak nieuwe namen bekendgemaakt voor de editie van deze zomer. Zaterdag 4 augustus wordt een urban dag met Die Antwoord, deadmau5, Coely, Warhola en TheColorGrey op de Main Stage en Glints, Caballero & JeanJass en Woodie Smalls in de Red Bull Elektropedia Room. Jasper Steverlinck en Magnus (dj set) vervoegen Simple Minds en Arsenal, Warhaus vervoegt dEUS, Kasabian en Manic Street Preachers, en in de Red Bull Elektropedia Room verwelkomt het stadsfestival verder onder meer Broederliefde, Stikstof, Bjarki, Johannes Heil live en Yves Deruyter. De voorverkoop voor de nieuw aangekondigde dagen start meteen via lokersefeesten.be. Meer nieuwe namen volgen binnenkort. (YDS)