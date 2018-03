27 hooligans geïdentificeerd na rellen 17 maart 2018

02u36 0

De politie van Lokeren heeft aan de hand van camerabeelden 27 hooligans geïdentificeerd die betrokken waren bij rellen tussen de supporterskernen van Lokeren en Eupen op zaterdag 24 februari. Intussen was er in Eupen een overleg tussen het parket van Eupen, de voetbalcel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de politie van Eupen en de politie van Lokeren naar aanleiding van de rellen. Op het overleg werd afgesproken dat het parket acht dossiers naar zich toe zal trekken, voor die verdachten die zich schuldig gemaakt hebben aan buitensporig geweld. Zij riskeren een geldboete of een gevangenisstraf en een gerechtelijk stadionverbod. De Voetbalcel zal 19 dossiers behandelen voor die verdachten die zich schuldig maakten aan het ophitsen en uitdagen van andere supporters of aan het gebruik van pyrotechnische middelen in het stadion. Zij riskeren een administratieve geldboete en een stadionverbod.





(PKM)