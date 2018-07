24-jarige Emma schrijft roman met knipoog naar Lokerse politiek 04 juli 2018

02u44 0 Lokeren Emma Cottenie brengt het boek 'Verdwijning op de Durme' uit. Het werd een roman in de stijl van Agatha Christie met een knipoog naar de Lokerse politiek.

"Ik heb altijd graag geschreven, maar een boek schrijven, dat kwam er niet meteen van", begint de 24-jarige studente haar verhaal. Emma Cottenie uit Lokeren maakt werk van haar master in de communicatie. "Tot ik de burgemeester moest interviewen voor een werk voor school. Hij contacteerde me nadien met de vraag of ik het zag zitten om een boek te schrijven voor de liberale Lokerse erfgoedvereniging Liberga. Ik kreeg literaire vrijheid, Liberga zou de rest doen. Dus ik twijfelde niet en ging aan de slag."





Het zou een boek worden in het genre van Agatha Christie en het verhaal moest zich afspelen in Lokeren. "Ik heb eerst eens gesurft op het net: 'Hoe een boek schrijven?', maar daar vond ik niet meteen hulp dus ik startte gewoon met een case: een boottocht op de Durme waarbij de burgemeester op mysterieuze wijze verdwijnt. Iedereen is verdacht, alle kopstukken van de verschillende politieke partijen", zegt Emma die zich bij de naamkeuze van haar personages baseerde op de lijsttrekkers voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. "De burgemeester in het boek heet Antoine Filips, naar onze huidige burgemeester."





Voor Emma was dit haar eerste literaire avontuur. "Maar niet het laatste. Na dit boek heb ik de smaak te pakken gekregen en ik weet nu dat ik ook effectief mijn beroep wil maken van schrijven." Het boek kost 12 euro en is te koop in de Standaard Boekhandel. (KDBB)