2.420 euro armer door phishing mail Kristof Pieters

05 februari 2019

14u38 1

Een inwoner van Lokeren heeft bij de politie klacht ingediend nadat hij slachtoffer was geworden van een ‘phishing mail’. De mail was zogezegd verstuurd door Argenta, maar uiteraard was het niet de bank maar wel een oplichter die hierachter zat. Door op de mail te klikken en deze te beantwoorden, slaagde de oplichter erin om 2.420 euro van de man zijn rekening te halen.