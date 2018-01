18 maanden cel voor chauffeur die beste vriend verliest bij ongeval 20 januari 2018

02u31 0 Lokeren Lokeraar Nasser B. die op 22 mei 2016 een zwaar ongeval veroorzaakte waarbij zijn beste vriend omkwam, is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

Die dag omstreeks 19.30 uur sloeg het noodlot toe in de Karrestraat in Lokeren. Bij hevig regenweer kwam Nasser B. frontaal in aanrijding met een tegenligger. Zijn beste vriend Yassine I. (19), die achteraan zat, werd uit de auto geslingerd omdat hij geen gordel droeg. "De beklaagde reed met 80 kilometer per uur in een scherpe bocht. Waarom de handrem was opgetrokken, is niet duidelijk, maar vast staat dat niemand van de hulpdiensten of de takeldienst dit had gedaan", aldus politierechter D'hondt in Dendermonde. "Het valt niet te bewijzen of hij de handrem optrok om te slippen of als extra middel om af te remmen." Er was een remspoor van honderd meter vlak voor het ongeval. De ravage na de klap was enorm. "Het staat vast dat de beklaagde schuldig is aan het ongeval. Roekeloos rijgedrag heeft er opnieuw voor gezorgd dat een dodelijk slachtoffer is gevallen", besloot de politierechter.





Naast de gevangenisstraf moet B. ook een boete van 3.000 euro betalen en zijn wagen vier jaar aan de kant zetten. Hij moet opnieuw slagen in alle examens. B. was aanwezig in de rechtbank. Tijdens de vorige zittingen zei hij al dat hij enorm veel spijt had van het dodelijke ongeval en dat hij nog dagelijks aan zijn overleden vriend denkt. (KBD)