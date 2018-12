18-jarige chauffeur onder invloed van drugs Kristof Pieters

30 december 2018

De politie van Lokeren plukte in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur een 18-jarige beginnende chauffeur vanachter het stuur die onder invloed was van drugs. De interventieploeg zette de wagen aan de kant in de Hillarestraat omdat één van de lichten defect was. Achter het stuur zat een 18-jarige chauffeur die een positieve drugtest aflegde. Zowel hij als zijn 18-jarige passagier waren in het bezit van een gebruikshoeveelheid cannabis.