18 deelnemers van trouwstoet voor rechter 25 mei 2018

De politierechtbank in Dendermonde buigt zich vandaag over verkeersonveilig gedrag tijdens een trouwstoet op 11 februari vorig jaar. De politie ontving toen verschillende meldingen over een huwelijksstoet gevormd door een twintigtal voertuigen waarbij automobilisten halsbrekende toeren uithaalden. De stoet situeerde zich op de E17 ter hoogte van Lokeren (richting Kortrijk), en zette zich voort op de R4 richting Terneuzen. De politie kon de stoet intercepteren. Het verkeersonveilig gedrag bestond uit onder meer: draaien/keren op de snelweg, rijden op de pechstrook, met de vier richtingsaanwijzers in werking rijden, uit het voertuig hangen, verkeer tot stilstand brengen, filmen, uitstappen... Door de interventie van de politie werd de stoet uit het verkeer gehaald en konden alle verdachten geïdentificeerd worden. Het gaat in totaal om 18 personen. De zaak werd in mei ingeleid, maar zal vandaag ten gronde behandeld worden. (PKM)