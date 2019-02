17-jarige betrapt met groot mes op school Kristof Pieters

19 februari 2019

In een school in het centrum van Lokeren werd maandag een 17-jarige leerling aangetroffen met een groot mes. De directie besliste om de politie erbij te halen. Bij aankomst van de agenten gedroeg de jongen zich rustig en werd het verboden wapen in beslag genomen. De jongeman zal op een later tijdstip verhoord worden.