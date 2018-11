15-jarige in ziekenhuis met alcoholvergiftiging Kristof Pieters

07 november 2018

Een 15-jarige is afgelopen weekend in het ziekenhuis beland met een alcoholvergiftiging. Dat heeft de politie van Lokeren woensdag bekendgemaakt. De fuif vond zaterdagavond plaats in de Sportlaan. Naast een probleem met comazuipen waren er ook nog een drietal vechtpartijen, waarbij onder meer een jongeman een tand verloor. Er waren twee bestuurlijke aanhoudingen.