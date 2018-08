14.000 feestvierders voor Simple Minds OPENINGSAVOND LOKERSE FEESTEN START MET UITVERKOCHT PLEIN KATRIJN DE BLESER

04 augustus 2018

02u36 0 Lokeren De openingsavond van de Lokerse Feesten was meteen een knaller van formaat. Een uitverkocht plein was goed voor 14.000 bezoekers, allen met een doel: hun favoriet zien of gewoon plezier maken. Zowel Simple Minds als Jasper Steverlinck en Arsenal konden op heel wat fans rekenen.

Jasper Steverlinck opende gisteren de Lokerse Feesten en dat zorgde om 20 uur meteen al voor een goed gevuld festivalterrein. Hoe later op de avond, hoe voller het plein. Voor Arsenal kwamen daar nog heel wat mensen bij, zij zijn tenslotte een vaste waarde in Lokeren. Net voordat Simple Minds van start ging, was het drummen om dan tijdens de dj set van Magnus nog even alles te geven. Onder de bezoekers heel wat feestvierders uit Lokeren maar evengoed van veel verder.





Zo kwam er een groepje met rode T-shirts over vanuit Charleroi. "Voor Simple Minds, uiteraard", klinkt het bij de groep. "We hebben al de hele wereld rond gereisd om ze aan het werk te zien, dus Lokeren kon er ook nog wel bij", zegt Mylene Ameys. "Voor mij is het de 97e keer dat ik ze aan het werk zie. Al is het de honderdste keer, ze blijven goed", zegt Christophe Remacle. Voor de groep fans is het niet de eerste keer dat ze naar de Lokerse Feesten komen. "In 2004 waren we hier al eens. Toen stond Simple Minds hier ook op het podium, vandaar", bekent Marc Lichtenstein. "Veel is er niet veranderd ten opzichte van 2004. Het is hier misschien een beetje groter geworden en alles wordt nu wat professioneler aangepakt, maar de sfeer is hetzelfde." De groep uit Charleroi nam de tijd om in de vooravond even een frietje te steken. Net voordat Simple Minds het podium bestegen, stonden ze al snel op de eerste rij. "Dat doen we altijd. Jim Kerr en compagnie kent ons al intussen", aldus de olijke, Waalse bende.





Het grootste deel van de bezoekers bestaat uit een trouw publiek. Toch waren er ook een aantal festivalgangers die zich voor het eerst op het terrein waagden, zoals Pierre Pieters en Katleen Raspe uit Gooik. "Nog nooit kwamen we in Lokeren, niet voor de Lokerse Feesten en ook niet voor een stadsbezoek. We zijn er dan ook enorm van geschrokken dat het meer is dan enkel een festival op een festivalterrein. Heel Lokeren doet blijkbaar mee aan de feesten. De Fonnefeesten en de kermis maken het feest hier compleet."





Aan het begin van de avond was het puffen geblazen. Maar eens Arsenal op het podium kwam, verdween de hitte zachtjes. In de plaats daarvan maakte de geur van danszweet zich meester van het terrein. "De chillzone is ideaal om even uit te blazen. In het begin was het bijna vechten voor een plekje in de schaduw, die plaatsen waren fel begeerd. Nu is het gewoon zalig vertoeven tussen de optredens door. Even de beentjes laten rusten om dan opnieuw te gaan dansen", klinkt het.