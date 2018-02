11 kinderen niet klikvast in de auto 03 februari 2018

De politie van Lokeren heeft een controle gedaan op gordeldracht in de buurt van de Bloemenwijk. Er werden in totaal 43 voertuigen gecontroleerd. Maar liefst elf kinderen waren niet vastgeklikt en ook één volwassen passagier vloog op de bon. Bij een controle in de Hoogstraat werden 27 voertuigen gecontroleerd. Hier waren twee bestuurders, één volwassen passagier en drie kinderen niet klikvast.





(PKM)