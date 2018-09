10.000 volgers voor politie Lokeren Kristof Pieters

06 september 2018

De politie van Lokeren heeft de historische kaap van 10.000 volgers op facebook behaald. Deze zone is al jaren het meest actief op sociale media en dat loont want de minste oproep tot medewerking krijgt respons. Een verloren verjaardagskaart wordt op amper twee uur terugbezorgd en een sleutelbos of trouwring komt in een mum van tijd terecht bij de juist eigenaar. Sociale media zorgen er bovendien voor dat burgers zich veel nauwer betrokken voelen bij de politiewerking.

10.000 volgers op een bevolkingsaantal van 40.000 mensen is echter wel een erg uitzonderlijk resultaat. Dit is deels te danken aan de wel erg goede pen van commissaris Rudi De Clercq. Zijn grappige en unieke schrijfstijl zorgen ervoor dat er geen grotdroge opsomming van feiten wordt gegeven . De vaak grappige berichten maakt dat het niet alleen Lokeraars zijn die de politie volgen. Van de 10.000 volgers zijn er ‘slechts’ 5.956 uit Lokeren. 422 doen dit vanuit de buurgemeente Zele. En 325 mensen volgen de politie zelfs vanuit het buitenland; bijvoorbeeld 4 vanuit Bulgarije, 5 uit Thailand en 7 vanuit de VS. De politieberichten worden gretig gelezen maar blijkbaar hebben niet alle 10.000 volgers Nederlands als moedertaal. 640 geven een andere moedertaal op, tot zelfs Russisch (7). De volgers zijn wel mooi verdeeld tussen vrouwen (55%) en mannen (45%). De hoogste categorie zijn vrouwen tussen de 25 en 34 jaar (15%).