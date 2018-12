1.000 toeschouwers voor dansspektakel Aurora Yannick De Spiegeleir

20 december 2018

De kersthappening van dans- en gym Aurora Lokeren, ten voordele van de Music for Life bracht meer dan duizend toeschouwers op de been in sport- en danscentrum De Dam. Ook de jongste Aurora leden deden hun duit in het zakje met een optreden. De opbrengst is bestemd voor Dais vzw, een sportclub waar mensen met een beperking terecht kunnen, en Climbing Team De Dam vzw, met hun actie ‘supporters voor G-sporters’.