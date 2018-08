'Zonderling' maakt kunst voor artiestenloges Lokerse Feesten | ACHTER DE SCHERMEN MET JEAN-PIERRE LETIENNE, DE HUISARTIEST VAN DE LOKERSE FEESTEN KATRIJN DE BLESER

08 augustus 2018

02u32 0 Lokeren Al een leven lang zwerft hij door België, maar de eerste tien dagen van augustus strandt hij op de Lokerse Feesten. Jean-Pierre Letienne is dit jaar huiskunstenaar van de Lokerse Feesten. Zijn werken prijken in de loges van de artiesten.

Schetsen, collages en schilderijen van bekende koppen. Dat krijgen de artiesten van de Lokerse Feesten te zien in hun loge. Stuk voor stuk werken van Jean-Pierre Letienne (50) uit België. "Ik heb al overal in België gewoond. Het maakt ook niet uit, België is mooi. België heeft heel wat kleine, onbekende plekjes met bruine cafeetjes, de ideale locatie voor mijn werk. Als ik ergens ben, hou ik ervan om plaatsen te tekenen en om opvallende gezichten te schetsen met potlood of met houtskool. Maar evengoed kan ik me bezighouden met collages en ik maak al eens werken met acryl. Eigenlijk doe ik alles waar ik me mee kan amuseren. Als ik maar kan experimenteren."





JP is een kunstenaar in de enge zin van het woord. Kunst maken is de belangrijkste bezigheid in zijn leven, alles staat in het teken daarvan. Daarom ook dat hij nooit lang op één locatie blijft. Zo krijgt hij soms opdrachten van gemeentebesturen om gebouwen te tekenen, dan verblijft hij daar een poosje.





Toeval

Dat hij nu op de Lokerse Feesten terecht kwam, is eerder toeval. "Ik ken overal mensen en één van die vele kennissen is al jaren medewerker op de Lokerse Feesten. Hij vroeg me om eens mee te komen en al lachend antwoordde ik dat ik alleen maar mee wilde komen als ik hier iets met mijn kunst mocht doen. Nog voordat ik het goed besefte, was dat geregeld."





Vorig jaar liep JP tien dagen lang rond achter de schermen van de Lokerse Feesten. "Ik heb toen schetsen gemaakt van bekende mensen en van medewerkers van de Lokerse Feesten. Eigenlijk van elk opvallend gezicht dat mijn pad kruiste. Dit jaar is een reeks van mijn werken te zien in de loges van de artiesten." Er zijn onder andere portretten en collages te zien van Lemmy van Motörhead, van Serge Gainsbourg en van Beethoven. "Uiteraard liepen die hier vorig jaar niet allemaal rond. Ik maak ook werken op basis van foto's."





Voorlopig geen reacties

Zelf noemt JP zich geen kunstenaar. "Eerder een fantasist. Eigenlijk ben ik altijd een beetje zonderling geweest. Misschien heeft dat met mijn moeilijke jeugd te maken, misschien ben ik gewoon zo", zegt de fantasist die vandaag in een camper woont en zichzelf voorziet van elektriciteit aan de hand van zonnepanelen op zijn dak.





Voorlopig kwamen er nog geen reacties op zijn werken. "Maar als ik er eentje verkoop, schenk ik een deel van de opbrengst aan ontmoetingshuis de Moazoart hier in Lokeren. Ik heb geluk dat ik nu een goed leven heb, dat ik eten en drinken heb. Ik heb vroeger veel miserie gekend en daarom voelt het goed om eens iets aan iemand anders te schenken. Dat is goede karma, zeg maar."