"Zingen met pa en de Moeze" Lokerse Feesten 31 juli 2018

Lokeren Jan Cools neemt na deze editie van de Lokerse Feesten afscheid als voorzitter. 17 jaar lang stond hij aan het hoofd van de grootste feesten in Lokeren. Samen met hem blikken we dagelijks terug op de meest memorabele momenten uit zijn Lokerse Feesten.

"Als jong manneke mocht ik regelmatig mee met mijn ouders naar de Lokerse Feesten. Mijn vader was medeoprichter van jeugdhuis T-klub en zo kende hij Herman Van Moeseke, toenmalig voorzitter van de Lokerse Feesten. Om de één of andere reden vielen die twee 's nachts altijd bij elkaar, meestal als de muziek gedaan was en er enkel nog zattemanspraat te horen was. Er waren al heel wat pintjes bier gepasseerd en de aanwezigen lieten het dan ook niet toe dat er geen ambiance meer zou zijn. Dus er werd gezongen. Of misschien beter: gebruld. De liedjes die toen aan bod kwamen, waren meestal niet meteen de meest opgekuiste versies. Ze zongen 'Langs de oevers van de Durme' en 'Der heeft nen boer zijn bozze verbrandt'. Als 12-jarige stond ik erbij en ik keek ernaar. Later zong ik in de jeugdbeweging maar al te graag mee met de schunnige liedjes. En vandaag gebeurt het nog steeds dat er bij het sluiten van de festivaldeuren gezongen wordt. Er is dus eigenlijk niet veel veranderd." (KDBB)