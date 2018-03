"Wacht al 2 jaar op schadevergoeding" FAMILIEGRAFZERK BESCHADIGD BIJ WERKEN AAN BEGRAAFPLAATS YANNICK DE SPIEGELEIR

05 maart 2018

02u28 0 Lokeren Na werken aan de stedelijke begraafplaats in de Oude Bruglaan constateerde Jackie Barnes schade aan de grafzerk van zijn familie. De Lokeraar nam contact op met de stad en de bevoegde verzekeringsfirma, maar wacht twee jaar later nog steeds op een vergoeding. "Ik voel me in de steek gelaten", zegt Barnes.

De stedelijke begraafplaats aan de Oude Bruglaan is een pareltje van funerair erfgoed met tal van prachtige grafmonumenten. Ook de overgrootouders, grootouders en de moeder van Jackie Barnes vonden hun laatste rustplaats in een familiegrafzerk op de oude begraafplaats. Een aantal jaren terug startte de stad met een inventarisatie van het kerkhof en werd vastgesteld dat heel wat concessies hun einddatum hadden overschreden.





Dossier afgewezen

In 2016 werd overgaan tot een ontruiming van de graven waarvan de concessie niet verlengd werd. Bij die ingrijpende werken raakten echter een 18-tal graven beschadigd, waaronder ook de familiegrafzerk van Jackie. "Toen ik de schade had vastgesteld, heb ik meteen contact opgenomen met de stad, die raadde mij aan een schadedossier te laten opstellen door een expert. Daar heb ik meteen gevolg aan gegeven, maar nadien bleef het maanden stil. Uiteindelijk heb ik zelf terug contact opgenomen met de stad tot ze mij uiteindelijk doorverwezen naar de verzekeringsmaatschappij van de aannemer die de werken had uitgevoerd."





Daar ontving Jackie echter nul op het rekest. "Ondanks het schaderapport en de bijhorende vaststelling van de expert werd mijn dossier afgewezen. De verzekeringsmaatschappij wimpelde het af als 'oude schade' die niks te maken had met de werken. Ik nam terug contact op met de stad waar men mij vertelde dat zij geen verantwoordelijkheid dragen." Jackie betreurt de houding van de stad en de verzekeringsmaatschappij. "Ik voel me in de steek gelaten. De familiegrafzerk is de enige plek die ik nog heb om herinneringen op te halen aan mijn moeder en grootouders."





Aanspraak op vergoeding

Schepen van Begraafplaatsen Claudine De Waele (Open VLD) toont begrip voor het leed van Jackie. "Ik begrijp hoe gevoelig dergelijke zaken liggen. Het klopt dat er nog melding is gemaakt van 17 andere schadedossiers tijdens de werken die destijds zijn uitgevoerd. In die periode waren de weersomstandigheden zeer slecht en lagen de smalle paadjes op de begraafplaats er modderig bij, wat het uitvoeren van de werken niet eenvoudig maakte. Wij trachten iedereen die toen schade heeft geleden zo goed als mogelijk bij te staan."





Volgens de schepen is er wel degelijk een middel om de schade aan de familiegrafzerk te vergoeden. "Mijnheer Barnes kan via zijn familiale verzekering aanspraak maken op een vergoeding. Er zijn via die weg al andere getroffenen geholpen. Ik wil hem gerust ontvangen om te bekijken hoe we als stad kunnen helpen. Mijn deur staat voor hem open", aldus De Waele.