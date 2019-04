‘Voor mij een bordje tapas en een cactus graag’: eetcafé en plantenwinkel Leut opent deuren aan Groentemarkt Yannick De Spiegeleir

04 april 2019

12u30 26 Lokeren In het voormalige café Charles op de Groentemarkt opent Farah Pincé morgen de deuren van haar nieuwe eetcafé Leut. Naast je honger stillen met tapas en streetfood kan je er ook planten op de kop tikken.

Pincé is niet aan haar proefstuk toe in de horecawereld. De dochter van Rudy Pincé, uitbater van de legendarische discotheek Cherrymoon, was jarenlang de rechterhand van haar vader. De voorbije jaren stond ze mee aan het roer van Brasserie Jolie in Zele, maar vorig jaar besliste ze een nieuwe weg in te slaan.

Ze liet haar oog vallen op een leegstaand horecapand op de Groentemarkt waar in het verleden café Charles gevestigd was. “De voormalige uitbater Charlie De Caluwé is mijn neef. Daardoor kwam het pand op mijn radar.” Wie vroeger aan de toog van Charles zat, zal het bruin nachtcafé echter niet meer herkennen. “We hebben zware verbouwingswerken achter de rug. Onder meer het dak en de afvoeren zijn volledig vernieuwd”, vertelt Farah. Een fris en kleurrijk interieur zorgt voor een aangename sfeer. De vlag dekt de lading. “Leut is een Amsterdams woord voor koffie. Het is een synoniem voor drank, genot, lust, plezier en gezelligheid. Het vat ons concept samen.”

Aan de muren zorgt behangpapier met prints van planten voor een vrolijke toets. De vele planten in de zaak zorgen voor een ‘urban jungle’-sfeer die tegenwoordig ook hip is in huiskamers. Die keuze is niet toevallig: naast een eetcafé is Leut ook een plantenwinkel. Het is de eerste hybridezaak in zijn soort in het centrum van Lokeren.

Op de menukaart prijken dagverse broodjes, burgers, soep, slaatjes en pasta. “We willen ook inzetten op foodsharing. Het zorgt mee voor de losse sfeer die we in ons eetcafé willen creëren en vanaf mei willen we onze gerechten ook aanbieden via een ‘take away’-formule”, verduidelijkt Farah. Met het vooruitzicht van zonnige lente- en zomerdagen prijken er heel wat cocktails en mocktails op de kaart van Leut. Voor de Lokerse Feesten zal Leut een aangepast feestprogramma uitwerken. “Daarover lanceren we later meer nieuws”, verduidelijkt Farah.

Eetcafé en plantenwinkel Leut is open van woensdag tot zondag telkens vanaf 11 uur tot ’s avonds laat. Op woensdag, tijdens de marktdag, opent de zaak al vanaf 9 uur. Meer informatie op de Facebookpagina ‘Leut Lokeren’. Voor reservatie of info, kan je Leut bereiken via 09/398.89.70 of mail naar info@leutlokeren.be