"Voor elk wat wils" Lokerse Feesten | Wat vonden de échte fans? 13 augustus 2018

02u23 0 Lokeren Julie Colpaert (24) komt al acht jaar lang tien dagen naar de Lokerse Feesten. Dit jaar bracht ze vriendinnen Elke Dieleman (24) en Joyce Smet (24) mee.

Hoogtepunten? Die Antwoord en Deadmau5 waren voor ons dé toppertjes van de Lokerse Feesten.





Grootste verrassing? Bart Peeters. Het werd een avond vol ambiance.





Grootste ontgoocheling? Ik was nergens echt in ontgoocheld.





Grootste tegenvaller? Er viel niets echt tegen. Jammer van de storm, maar daar is niet veel aan te doen. De metaldag hoeft niet echt voor mij, maar het is goed dat die dag er is voor mensen die wel liefhebber zijn. Dat typeert nu eenmaal de Lokerse Feesten: voor ieder wat wils.