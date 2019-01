(VIDEO) Oppositie eist maatregelen tegen illegaal vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht: “Politie heeft inschattingsfout gemaakt” Yannick De Spiegeleir

29 januari 2019

10u33 0 Lokeren Op de gemeenteraad hebben oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang gevraagd om streng op te treden tegen de jongeren die tijdens nieuwjaarsnacht vuurwerk afvuurden richting auto’s en voorbijgangers in gevaar brachten. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) gaf toe dat de politie die nacht onderbemand was. “Er is een inschattingsfout gemaakt.”

Vuurwerk dat horizontaal in plaats van verticaal werd afgestoken. Eigenaars die hun auto’s angstvallig verplaatsten uit schrik voor een ravage. Vuurwerk dat werd afgevuurd vanuit een voertuig richting gevels. De beelden die een bewoner van de Markt vanuit zijn appartement maakte op Nieuwjaarsnacht logen er niet om: het vuurwerk zorgde voor een onveilige situatie in het stadscentrum van Lokeren.

In de vragenronde van de gemeenteraad kaartte de oppositie de toestand aan. “Als we het lokaal reglement er bij nemen, lezen we dat particulier vuurwerk is toegelaten van middernacht tot 1 uur”, zegt Sylvia Van Acker (N-VA). “Niemand kan ontkennen dat die termijn niet gerespecteerd werd. Er werd vuurwerk ontstoken voor middernacht en lang na het toegestane uur. In Nederland vielen er dit jaar twee doden na incidenten met vuurwerk. Moet er in Lokeren ook iets dramatisch gebeuren voor er wordt ingegrepen?” Van Acker voerde een pleidooi voor een andere aanpak en wees ook op de nefaste gevolgen van vuurwerk voor dieren.

Ook Lena Van Boven (Vlaams Belang). “Ook wij hebben het filmpje gezien dat circuleerde op sociale media. Het vuurwerk werd afgevuurd naar geparkeerde auto’s en gevels. Volgens getuigen kwam de politie niet tussen. Ik zou graag willen weten waarom er niet werd opgetreden en of er later nog pv’s zijn opgesteld?”

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) repliceerde dat hij de kwestie zal aankaarten op het overleg tussen van de burgemeesters van het Waasland. “Dit is een kwestie die we bovengemeentelijk moeten aanpakken.” De burgervader gaf wel toe dat de toestand in zijn stad op nieuwjaarsnacht uit de hand liep. “De korpschef heeft laten weten dat er een verkeerde inschatting is gemaakt. Door het wegvallen de Exit-fuif heeft men minder politieagenten ingezet dan de voorbije jaren, maar men had geen rekening gehouden met deze omstandigheden. Bovendien had men in dat geval ook de hulp moeten inroepen van omliggende korpsen. Ook dat is niet gebeurd.” Toch blijven de heethoofden die het vuurwerk op de Markt lanceerden mogelijk niet zonder straf. “Er zijn camerabeelden gemaakt. Wie wordt herkend, zal niet vrijuit gaan”, aldus Anthuenis. Kersvers schepen van Dierenwelzijn Filip Liebaut (CD&V) deelt de bezorgdheid van Van Acker. “Er resten ons nog elf maanden om te bekijken hoe we hiervoor een oplossing kunnen vinden.”