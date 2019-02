(VIDEO) Nieuwe spoortunnel aan Uitbreidingslaan opent eind mei Vrachtverkeer verdwijnt uit Kopkapelwijk Yannick De Spiegeleir

14 februari 2019

15u46 0 Lokeren De nieuwe spoorwegtunnel tussen de Uitbreidingslaan en de Klipsenstraat zal openen op woensdag 22 mei. Dat heeft spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel bekendgemaakt. Op dat moment start de uitbraak van de gevaarlijke overweg aan de Oude Heerweg.

De overweg aan de Oude Heerweg is al langer een zorgenkind. In 2013 gebeurde er nog een dodelijke ongeval toen een bejaarde fietser werd aangereden door een vrachtwagen. Sinds de eeuwwisseling werden de slagbomen er ook al 14 keer aangereden. Ook heel wat leerlingen van de Boskesschool maken dagelijks gebruik van het onveilige verkeersknooppunt.

De nieuwe spoorwegtunnel, met een kostenplaatje van 4 miljoen euro, komt er dus geen moment te vroeg. In mei vorig jaar werd het brugdek van 400 ton onder de sporen geschoven. Nu gaat de aanleg van de nieuwe verbinding tussen de Klipsenstraat en de Uitbreidingslaan zijn laatste rechte lijn in. “We zitten op schema met de planning. De opening van de tunnel is voorzien op 22 mei”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

De stad Lokeren maakt van de werken ook gebruik om de Klipsenstraat te voorzien van een nieuwe riolering en wegdek. Die werken zouden tegen het najaar moeten afgerond zijn. Na de ingebruikname van de nieuwe fietserstunnel in de Spoelewijk ten nadele van de overweg in de Driesstraat is het al het tweede grote project dat Infrabel uitvoert op het grondgebied van Lokeren. “Deze nieuwe tunnel zal toegankelijk zijn voor vrachtwagens en auto’s en ook beschikken over een verhoogd fiets- en voetpad”, stipt Petit aan. “Het verdwijnen komt niet enkel de veiligheid van de weggebruikers ten goede, maar ook de stiptheid van de treinen op de drukke spoorlijn tussen Antwerpen en Gent.”

De volgende overweg die in Lokeren zal verdwijnen, is in de Nieuwe Stationsstraat in de Oudenboswijk. Die is nu, door het plaatsen van betonblokken, nog enkel toegankelijk voor fietsers. “Op termijn willen we deze overweg ook vervangen door een fietstunnel”, zegt Saskia Mijnendonckx, werkcontroleur bij de stad Lokeren.

Tijdens het werfbezoek aan de nieuwe spoorwegtunnel stelde Infrabel ook een nieuwe tool voor die de veiligheid aan de overwegen moet verhogen. “Deze zomer zullen we alle overwegen voorzien van een ‘identiteitskaart’ met nuttige info voor weggebruikers, buurtbewoners en hulpdiensten om sneller te kunnen ingrijpen bij incidenten”, zegt Petit. Geen overbodige luxe, zo bleek deze middag eens te meer toen een overweg aan de Beerveldse Baan werd aangereden. De overweg is intussen wel opnieuw hersteld.