(VIDEO) Leerlingen laten stem horen voor klimaat Yannick De Spiegeleir

07 februari 2019

16u56 3 Lokeren In het centrum van Lokeren heeft deze namiddag een lokale klimaatmars plaatsgevonden. Het initiatief kwam van enkele leerlingen van het Technisch Atheneum. In totaal namen een 200-tal leerlingen delen aan de optocht.

“Red het klimaat, we zijn er toe in staat!”, scandeerden leerlingen op de Markt van Lokeren. Sofie, Kenji en Winter van het Technisch Atheneum kregen van hun ouders geen toestemming om in Brussel te gaan betogen. Daarom opperden ze op hun school het voorstel om een lokale klimaatmars te organiseren.

Naast leerlingen van het Technisch Atheneum waren er ook scholieren aanwezig van De Karwij, en de Moerbei uit Moerbeke. Ook basisscholen De Zwaan uit Sinaai en De Madelief en De Tovertuin uit Lokeren schaarden zich achter het initiatief. Als laatste halte klopte de klas op de deur van het Lokerse stadhuis om hun bezorgdheden over te maken aan het stadsbestuur. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) stond hen te woord. “We zijn fier op jullie engagement”, klonk het.