"Vereerd toen Willy ons vroeg of we recept wilden overnemen" Lokerse Feesten | SLAGERIJ FRANKY EN ELS LEVEREN DIT JAAR LOKERSE PAARDENWORST KATRIJN DE BLESER

31 juli 2018

02u26 1 Lokeren 3.000 kilogram paardenworsten voor de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten. Die worden de komende dagen bereid bij Slagerij Franky en Els. Nadat Slagerij Van Moeseke eerder dit jaar de deuren sloot, ging het geheime recept naar de slagerij in de Oude Bruglaan.

Bij Slagerij Franky en Els wordt alles in gereedheid gebracht voor de Lokerse Feesten. Zij zullen dit jaar de paardenworsten leveren voor de festivals. "We maken zo'n 300 kilogram paardenworsten per dag", zegt Franky Van de Walle (48), die samen met echtgenote Els Van Hese (45) de beenhouwerij uitbaat. Tot vorig jaar kwam het streekproduct van Slagerij Van Moeseke, maar die sloten in maart dit jaar de deuren.





Slager Willy Van Moeseke stond erop dat het recept van de Lokerse paardenworst in handen bleef van een Lokerse slager, die de worstjes nog steeds ambachtelijk bereidt. "Uiteraard waren we vereerd toen Willy ons vroeg of wij zijn recept wilden overnemen", zegt Franky. "Even twijfelden we, want daarmee komt er heel wat extra werk bij. Maar we hebben ons een extra koelkast aangekocht en een extra werkkracht in dienst genomen en hebben toegezegd. Als je zoiets doet, moet je het goed doen. Het is een erfenis om zorg voor te dragen en dat zullen we ook doen."





"Enkel mijn zoon Jef en ikzelf kennen het geheime recept van de paardenworst en dat willen we zo houden. Samen wegen we de kruiden af en dan neem ik mijn plekje in aan de molen en Jef heeft zijn vaste plaats aan de vulbus. Tijdens de tiendaagse feesten zullen we elke dag om 1 uur opstaan om alle paardenworsten op tijd klaar te krijgen. We produceren tussen de zestig en de tachtig kilogram paardenworsten per uur. Daarnaast moeten we ook onze beenhouwerij gewoon openhouden", zegt Franky. "De voorbije jaren gingen we op zondagnamiddag eens een kijkje nemen op de festivalterreinen. Maar dat zal er dit jaar niet inzitten."





Dat Willy Van Moeseke voor Franky en Jef koos om het geheime recept aan door te geven, is niet toevallig. "De paardenworsten industrieel laten maken, zou niet hetzelfde zijn. Het pure van de ambacht is net een deel van het recept", zegt Franky, die zelf de zesde generatie beenhouwer is. "Ik zit al sinds mijn zevende in de stiel. Thuis heb ik niet anders gezien en als kleine jongen hielp ik dan ook al mee uitbenen."





De beenhouwerij in de Oude Bruglaan nam het koppel pas zeven jaar geleden over. "De zaak op zich bestaat hier al sinds mensenheugenis, minstens zo lang als er beenhouwers in mijn familie zijn", aldus de slager. De toekomst van het streekgerecht is alvast verzekerd, want zoon Jef (21) bracht intussen al partner én beenhouwersdochter Sarah Audenaert mee naar huis.