"Vastgebonden voor overdracht van de macht" Lokerse Feesten | COOLS' COLLECTIEVE GEHEUGEN 09 augustus 2018

02u26 0

"Een memorabele avond: de laatste zondag van de Lokerse Feesten in 2001. Toen nam ik de voorzittersfakkel over van Luc Bonnaerens. Zo'n overname van het voorzitterschap ging blijkbaar gepaard met één of ander ritueel. Nog voordat het eerste optreden die dag begon, werd ik rug aan rug vastgemaakt aan Luc. Onze handen werden aan elkaar vastgebonden en zo zouden we de hele avond moeten doorbrengen. Het was niet vanzelfsprekend om ons zo een weg te banen door de massa volk. Ook een pintje drinken of eens gaan plassen was geen sinecure. Een plasje doen, gebeurde daardoor bijna met vier handen in plaats van met twee. Het was moeilijk, maar we hebben het overleefd. Net voordat het optreden van Bomfunk MC's begon, werden we beiden op het podium gehaald. Luc werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de Lokerse Feesten en mij werd veel succes gewenst. En toen moest het voor mij allemaal nog beginnen. Ik moet toegeven dat ik na dat moment eventjes in de zetel ben gaan janken. Ik werd overvallen door de emotie van wat allemaal nog zou komen.





(KDBB)