"Van Toog 1 tot voorzitter" Lokerse Feesten | COOLS' COLLECTIEVE GEHEUGEN 01 augustus 2018

02u44 0

"Ik ben in het avontuur van de Lokerse Feesten beland via jeugdhuis Jam, één van de jeugdhuizen die mee aan de basis lag van de Lokerse Feesten. Een kameraad was medewerker bij de Lokerse Feesten en als ik na de middag niets te doen had, ging ik met hem al eens mee naar het festivalterrein. Ik was toen een jaar of zestien en het was wel leuk om op het terrein te komen nog voordat het festival effectief van start ging. Ik merkte dat er veel ambiance was en al snel was ik ook een medewerker. Ik begon mijn carrière als tapper bij Toog 1. Het jaar nadien mocht ik als garçon met bakken drank sleuren. Dat was plezant, maar wel vermoeiend. Zeker op drukke avonden, dan moest ik me letterlijk een weg door het publiek vechten. Om toch een beetje op te vallen in de massa volk had ik twee antennes op mijn hoed gemonteerd zodat de mensen mij wat konden volgen. Dat moet een opvallend tafereel geweest zijn, want ik werd toen opgemerkt door een persfotograaf. Het was de allereerste keer dat ik in de krant kwam. Later ging ik dan in het bestuur en nog later werd ik voorzitter. Dit jaar beleef ik mijn laatste Lokerse Feesten als voorzitter en daar hoort een afscheidstournee bij. Elke dag ga ik een andere job doen, zo neem ik afscheid van alle jobs en alle medewerkers. Al is de kans behoorlijk groot dat ik ook volgend jaar achter de schermen blijf meewerken." (KDBB)