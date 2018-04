"Tuinhuis omgebouwd tot barbershop" JILL DE STRYCKER (23) GEEFT JE BAARD MEER GLANS YANNICK DE SPIEGELEIR

06 april 2018

Lokeren Mannen die hun baard of haarsnit tot in de puntjes willen verzorgen, zijn sinds kort aan het juiste adres bij Jill De Strycker. De eerste vrouwelijke barbier van het Waasland toverde het tuinhuis van haar ouders om tot retro haarverzorgingssalon.

Mannen met baarden. Ze zijn terug van weggeweest. Maar bij een stijlvolle gezichtsbeharing hoort ook de juiste verzorging. Bij Jill De Strycker is uw baard, snor of kapsel in goede handen. De jonge vrouw kwam via een omweg terecht bij de barbiersstiel. "Aanvankelijk studeerde ik orthopedagogie, maar via mijn passie voor tatoeages en piercings kwam ik op een evenement in contact met het Rotterdamse barbiercollectief Schorem", doet de jonge twintiger haar verhaal. "Door bij hen een kijkje te gaan nemen, is mijn passie ontstaan voor het vak."





Tuinhuis

Jill kreeg de smaak behoorlijk te pakken en besloot een kappersopleiding te volgen bij Syntra om haar ultieme ambitie waar te maken: haar eigen salon openen in Lokeren. Een droom die intussen werkelijkheid is geworden. Bij een collega-barbier leerde ze de afgelopen jaren de kneepjes van het vak, waarna ze uiteindelijk besloot haar eigen weg te gaan. Haar eerste stappen zette de jonge barbier aan de keukentafel van haar ouders en toen dat een succes bleek, mocht ze hun tuinhuis ombouwen tot een volwaardig barbiersalon, inclusief retro meubeltjes. "De jukebox, de kasten of de spiegel. Ze komen allemaal uit een tweedehandswinkel. Het zijn meubels met een verhaal", vertelt Jill.





De unieke locatie draagt bij tot het bijzondere karakter van haar zaak 'Haard, Baard en Snor'. Door het interieur, dat voornamelijk bestaat uit hout, baadt het salon in een retro 'rockabilly' sfeertje. Jill onderscheidt zich echter nog meer door haar persoonlijke service. Ze oefent haar vak uit als een ambacht en neemt haar tijd voor elke gast. "Geen baard is hetzelfde. Elke verzorging begint met een eerste pré-scheerbeurt. Bij de volgende stap maak ik de baard nat met een vochtige warme doek om hem daarna in te zepen. Na een tweede scheerbeurt volgt nog een inzeepbeurt", verduidelijkt Jill de kneepjes van haar vak. "Na een aftershavebehandeling volgt als laatste stap nog een gezichtsmassage."





Iedereen welkom

Mannen kunnen bij Jill niet enkel terecht voor een baard- of snorverzorging, maar ook voor een knipbeurt. "Jong of oud, maakt niet uit. Klanten mogen met de gekste ideeën afkomen. En je hoeft heus geen tatoeage of piercing te hebben, iedereen is hier meer dan welkom."





Wie graag een afspraak wil maken, kan Jill contacteren via 0494/34.74.74 of de Facebookpagina Barbershop 'Baard, Haar en Snor'.