"Toekomst verzekerd door nieuwe groepen" 47ste carnavalsstoet - met ook carnavalisten van buiten Lokeren - groot succes YANNICK DE SPIEGELEIR

12 februari 2018

09u31 0 Lokeren Aangevoerd door prins Wesley trokken de Lokerse carnavalisten gisteren in een bonte stoet door het stadscentrum. Voor de eerste keer in 47 jaar konden ook carnavalsverenigingen van buiten Lokeren deelnemen aan de optocht. "Stilaan staan er ook nieuwe groepen op in eigen stad", zegt Jorgen De Grande, secretaris van de Orde van de Raepe.

De 47ste editie van het Lokerse carnaval brak gisteren met een bijzondere traditie. Voor de eerste keer in de geschiedenis liep er met de Leutentreuters uit Wetteren een carnavalsgroep mee van buiten de stad. Het afhaken van carnavalsgroep Ammoaël Tegoaëre en het feit dat de plaatselijke jeugd niet warm loopt om een nieuwe groep op te richten, noopte carnavalsorganisatie Orde van de Raepe tot die drastische beslissing.





Toch oogt de toekomst niet zo somber voor het Lokerse carnaval. Eén van de twee nieuwe groepen in de stoet gisteren kwam uit eigen rangen. Het gezelschap The Fancy Sisters wil de komende jaren een vaste waarde worden in de stoet. "Bovendien is café De Singel bezig met het oprichten van een nieuwe groep met het oog op volgend jaar", weet De Grande. "Door de nieuwe groepen is onze toekomst verzekerd." Bovendien zal de stoet volgend jaar sowieso nog groter zijn. "We hebben gemerkt dat heel wat carnavalisten dit jaar al meelopen in Aalst. Volgend jaar gaan we onze zoektocht sneller starten. Zo hopen we nog meer groepen te overtuigen om af te zakken naar Lokeren."





Ook de vaste waarden van het Lokerse carnaval toonden gisteren andermaal wat ze in hun mars hebben. Niet in het minst carnavalsgroep De Gilles. Met hun act 'Retteketet, hier is de majoret' en een uit de kluiten gewassen praalwagen vormden ze een waardige opener voor de 47ste carnavalsstoet. De Gilles leverden dit jaar met Wesley Van Bastelaere ook de prins. "We hebben een prachtig carnavalsweekend achter de rug. Ik krijg er voortdurend kippenvel van. Voor mij is dit een hoogtepunt in de 15 jaar dat ik al deel uitmaak van het Lokerse carnaval. Al is het wel een speciaal gevoel om niet met je eigen groep mee te lopen", aldus prins Wesley.





De Kiekeboeboes kregen de lachers op hun hand met hun act 'Kardinalen op zwier, met de meiskes van plezier'. Die 'meisjes' toonden zich van hun ondeugendste kant door hun rok op te heffen waarna een ondergoed met kruis tevoorschijn kwam. Tsteekt Zu Nou Nie bracht dan weer een ode aan de Lokerse pompiers. De Peerkes promootten op hun beurt hun eigen woordenboek: den dikke van de Peerkes met Lokerse lapsusuitsproaken.