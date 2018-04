'Te luide vrijpartij' eindigt in burenruzie 18 april 2018

De politie van Lokeren moest tussenbeide komen bij een niet alledaagse burenruzie in Eksaarde. Daarbij werden er glazen en zelfs een maandverband over het muurtje gekeild. Aanleiding waren klachten over een te luide vrijpartij.





(PKM)