‘Stuntchaufeur’ met voorlopig rijbewijs is auto kwijt Kristof Pieters

04 april 2019

18u32 0 Lokeren Een interventieploeg van de politie Lokeren heeft een auto in beslag genomen van een jonge chauffeur die iets teveel stuntgedrag vertoonde. De 18-jarige jongeman had slechts een voorlopig rijbewijs.

Een patrouille reed omstreeks 2.30 uur ‘s nachts voorbij het Vrijheidsplein en zag dat de bestuurder van een auto onnodig aan het slippen was. De 18-jarige bestuurder was in het bezit van een voorlopig rijbewijs. De passagier kwam niet in aanmerking als begeleider. De auto was ook niet ingeschreven, noch verzekerd. Het voertuig werd daarom in beslag genomen en getakeld.

Terwijl de ene interventieploeg zorgde voor de afhandeling van de takeling, patrouilleerde een andere interventieploeg om 3.18 uur in de Oud-Strijderslaan. Op het ogenblik dat zij een duo wou controleren, ging één van de personen gaan lopen. Dankzij de vastberadenheid van de twee agenten, kon de gevluchte persoon na lang zoeken aangetroffen worden in de struiken. De 26-jarige man bleek illegaal in het land te zijn. Hij werd bestuurlijk aangehouden.