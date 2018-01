"Stewards bewaken nachtrust buren" T-KLUB VORMT WINDEKINDSITE OM TOT CULTURELE TREKPLEISTER VAGEVUUR YANNICK DE SPIEGELEIR

02u41 0 Foto Yannick De Spiegeleir Dylan, Bünyamin, Joffrey, Jari en Nick van het VTI komen zich verwarmen in de instuifruimte van 'Vagevuur'. Lokeren Jeugdhuis T-Klub heeft zijn vertrouwde stek in de Koophandelstraat definitief ingeruild voor de voormalige schoolgebouwen van Windekind in de Heilig Hartlaan. De nieuwe 'Vagevuur'-site opent dit weekend feestelijk haar deuren. "Jongeren kunnen hier terecht met al hun creatieve en artistieke ideeën", zegt Wouter De Geest van jeugdhuis T-Klub.

De Lokeraars kregen deze zomer al een voorsmaakje van het potentieel van de voormalige Windekindsite met de tijdelijke invulling Bar Bagijn: een hippe zomerbar ingericht door vzw Pand in samenwerking met de T-Klub. Als definitieve bewoner van Vagevuur borduurt het jeugdhuis verder op het geestelijke thema van Bar Bagijn met Mariabeeldjes en een beeltenis van paus Johannes Paulus II in de nieuwe instuifruimte.





Al werden er ook lessen getrokken uit deze zomer na enkele klachten van geluidsoverlast uit de buurt. "We hebben reeds een positieve vergadering achter de rug met onze buren", zegt Wouter De Geest. "We begrepen dat er vooral ergernis bestond over de frequentie van het aantal evenementen deze zomer. Sowieso hebben we nu aangepaste openingsuren en hebben we een vergunning voor twaalf evenementen met versterkt geluid per jaar. Sowieso zal de frequentie dus lager liggen", zegt Wouter De Geest. "Bovendien zetten we ook stewards aan de deuren om de nachtrust te bewaken en bezoekers wordt ook gevraagd om geen glazen mee naar buiten te nemen", aldus Wouter De Geest.





Schoollunch

De T-Klub bekijkt ook hoe ze de buren kan betrekken bij de werking van Vagevuur. De site heeft alvast heel wat potentieel met dank aan de vele handige harry's die het jeugdhuis in zijn midden heeft. Een sterk staaltje daarvan is te zien in de voormalige refter van de school waar de T-Klub haar nieuwe, tijdelijke instuifruimte inrichtte. "Het hout voor de toog hebben we gerecupereerd uit de vroegere turnzaal van Windekind", verklapt De Geest. "Sowieso kunnen jongeren altijd terecht met hun creatieve en artistieke ideeën in ons 'Lucifer'-atelier". De schoolgaande jongeren kunnen tijdens hun middagpauze hun lunch consumeren in de instuifruimte. "Handig, want hier zitten we warm en straks hebben we les aan de overkant van de straat in de campus Creo", zeggen VTI-leerlingen Jari en Nick.





Openingsweekend

Lokeraars die de site Vagevuur van nabij willen ontdekken kunnen er vanaf vrijdag terecht voor een feestelijk openingsweekend. Vrijdagavond staat in het teken van 'urban' met dans, dj's en een 'schuurfeest'. Zaterdag krijgt Lokerse bands een kans om hun talenten te etaleren op het podium en op zondag is het 'chillen' geblazen met jazz, blues, koffie en taart. Vagevuur is alle schooldagen open van 12 tot 14 uur. Maandag van 18 tot 23 uur, woensdag van 14 tot 23 uur, vrijdag van 16 tot 2 uur en zaterdag van 20 tot 2 uur.