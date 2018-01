'Stadskankers' wijken voor nieuwbouwproject VOORMALIGE CINEMA'S KRIJGEN NIEUW LEVEN ALS APPARTEMENTSGEBOUW YANNICK DE SPIEGELEIR

02u54 0 Yannick De Spiegeleir Het voormalige pand van cinema Nova- en later Videoland- gaat in april tegen de vlakte. Lokeren In het centrum van Lokeren staan er enkele opvallende woonprojecten op stapel. Vastgoedmakelaar Huyzen vormt twee voormalige bioscopen op de Markt en in de Roomstraat om tot appartementsgebouwen. "Op die manier blazen we nieuw leven in sites die de voorbije jaren stonden te verloederen", klinkt het.

In de tweede helft van de vorige eeuw telde Lokeren op een bepaald moment maar liefst vier buurtbioscopen in haar centrum: Cinema Nova op de Markt, Plaza in de Roomstraat, Variété op het Zand en Calypso in de Stationsstraat. Een filmpje meepikken om de hoek? Heel wat Lokeraars kijken er met nostalgie op terug. In 1997 sloot Calypso echter als laatste de deuren, nadat de lokale cinema's steeds meer concurrentie kregen van grote ketens als Kinepolis en de videotheken.





Yannick De Spiegeleir Een simulatie van het woonproject dat zal verrijzen tussen de Roomstraat en de Kleine Dam.

Tegen de grond

Vandaag, 21 jaar later, verdwijnen straks ook de laatste restanten van dat stukje filmgeschiedenis uit het Lokerse straatbeeld. Zowel de voormalige cinema Plaza in de Roomstraat als cinema Nova op de Markt stonden al jaren te wachten op een nieuwe bestemming nadat respectievelijk speelgoedwinkel De Geest in de Roomstraat en videoverhuurwinkel Videoland er de deuren sloten. Nog dit jaar gaan beide complexen tegen de grond.





Vastgoedmakelaar Huyzen vormt de leegstaande 'stadskankers' om tot twee woonprojecten. "Op die manier blazen we nieuw leven in sites die de voorbije jaren in de stad stonden te verloederen", zegt Michel Maes, algemeen directeur van Groep Huyzen. Het voormalige pand van De Geest in de Roomstraat, dat doorloopt tot aan de Kleine Dam, gaat begin februari tegen de vlakte en zal plaats maken voor Residentie Roomerij. Aan de kant van de Roomstraat komt er een gebouw met tien appartementen bestaande uit zes bouwlagen en aan de kant van de Kleine Dam verrijst een kleiner gebouw dat vijf flats en vier bouwlagen omvat.





Mooi perspectief

De voormalige cinema Nova op de Markt leeft nog een beetje verder in de naam en het logo van het nieuwe woonproject op de Markt, maar gaat onherroepelijk in april tegen de vlakte. Na de zomer verrijzen er twee nieuwe gebouwen. Het eerste appartementsgebouw dat uitkijkt op de Markt zal bestaan uit twee ruime appartementen, een duplexflat op de bovenste verdieping en een handelspand op het gelijkvloers. Aan de achterkant van de site verrijzen aan de Stadswaag nog eens zes appartementen met zuidelijk georiënteerde terrassen, die uitkijken op het binnenplein van de residentie. Op dezelfde hoek van de Markt komt er binnenkort ook nieuw leven in het horecapand van het voormalige Markt 32. Een mooi perspectief voor de toekomstige bewoners van residentie Nova.





De verkoop van beide woonprojecten is al van start gegaan.