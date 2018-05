"Slot doorgeknipt zonder waarschuwing" STAD EN NMBS PLAATSEN 100 EXTRA FIETSENSTALLINGEN AAN STATION YANNICK DE SPIEGELEIR

16 mei 2018

02u39 0 Lokeren Op vraag van het Lokerse stadsbestuur komen er binnenkort 100 nieuwe fietsenstallingen in de stationsomgeving. De voorbereidende werken zorgden echter voor een kater bij enkele tientallen pendelaars.

Voor wie regelmatig de trein neemt en met de fiets naar het station komt, is het een gekend probleem. Tijdens de ochtendspits is het naarstig zoeken naar een plaats om je fiets achter te laten. Het stadsbestuur klopte bij de NMBS aan om daar verandering in te brengen. "In overleg met de NMBS hebben we aan de voorkant van het station al 30 bijkomende plaatsen gecreëerd. Daar komen nog deze maand ook 70 extra plaatsen bij aan de achterkant van het station", zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).





De plaatsing van de nieuwe stallingen maakte onlangs ook slachtoffers. Toen Gino Van de Sompel en zijn dochter vorige week hun fiets 's avonds aan het station wilden afhalen, bleek die spoorloos. "Uiteindelijk vonden we onze tweewieler allebei terug in het fietspunt met twee doorgeknipte sloten elk ter waarde van 20 euro. Dat er op die plek geen fietsen mochten staan, was onvoldoende aangegeven. Bovendien moet je dat vooraf ruim aankondigen. De plek was ook niet afgesloten met een lint. Ik vind dit totaal niet klantvriendelijk van de NMBS." Van de Sompel contacteerde Groen-fractieleider Björn Rzoska die de kwestie laat agenderen in het federale parlement door zijn partijgenoot en volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke.





Geen extra parkeerplaatsen

Bij de NMBS gaan ze niet akkoord met de klachten van Van de Sompel. "Dat er werken zouden plaatsvinden, was wel degelijk duidelijk aangegeven op verschillende affiches", zegt Geert Dierckx, woordvoerder van de NMBS. Hij bevestigt meteen ook het nieuws van de extra fietsenstallingen. "We vinden het belangrijk om duurzaam vervoer van en naar de stations te stimuleren. Wij nemen de voorbereidende werken voor onze rekening en de stad staat in voor de plaatsing van de fietsenstallingen."





Automobilisten moeten voorlopig niet hopen op extra parkeerplaatsen volgens de woordvoerder. "In de meerjarenplanning zijn daar voorlopig geen budgetten voor voorzien." De stad Lokeren dringt er op aan dat er in de nabije toekomst toch werk zal gemaakt worden van een uitbreiding. "Er worden wel degelijk middelen vrijgemaakt via de hogere overheid voor een vernieuwing van het stationsgebouw. We dringen daarom aan op een overleg met de NMBS", zegt Van Rysselberghe.