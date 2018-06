"Sloep omgebouwd tot zitlounge" TRIO OPENT ZOMERBAR IN JOSEPHINE CHARLOTTEPARK YANNICK DE SPIEGELEIR

02 juni 2018

02u37 0 Lokeren Het centrum van Lokeren is een pleisterplek rijker. In het Josephine Charlottepark openen Hendrik Buyle, Isaac Fahssi en Bart Audenaert de deuren van hun zomerbar PuP. Met een sfeervolle inkleding spelen ze in op het thema van 'L'eau-keren, waterstad'.

Zorgeloos picknicken in het weekend, een filmpje meepikken met verse popcorn in het park of proeven van watersportinitiaties? Het team van zomerbar PuP brengt deze zomer voor iedere Lokeraar wat wils in het prachtige groene kader van het Josephine Charlottepark. In de strijd om de concessie van de zomerbar in het voormalige paviljoen van Kind & Gezin pal naast de Durme, verkoos de jury het verfrissende concept van Hendrik Buyle, Isaac Fahssi en Bart Audenaert boven dat van andere sterke kandidaten als Dranken Van Eetvelde en de Fonnefeesten. Het drietal verdiende eerder al zijn sporen met 'Lokeren All Stars' in Vagevuur en een EK-dorp in de Groenstraat.





Met het plaatje van Pop up Park of kortweg de PuP-zomerbar zit het dan ook helemaal snor. Het trio speelt gretig in op het thema 'L'eau-keren, waterstad', dat het Lokerse stadsbestuur dit jaar lanceerde. De voorbije weken timmerden ze naarstig aan een prachtig houten buitenterras dat straks gerust kan wedijveren met de hipste beachbars aan de kust. Bootjes, hippe stoelen en de kleuren van 'Café Del Mar' doen je helemaal wegdromen van parelwitte stranden.





Ook het interieur van het voormalige weeghuis van Kind & Gezin zal een knipoog vormen naar het thema. "In het midden van het gebouw komt een sloep die we ombouwen tot zitlounge. Aan de draagbalken worden grote visnetten opgehangen met daarin enkele kleurrijke vissen. De oorspronkelijke omkleedruimtes bouwen we om tot 'kajuiten' die dienst zullen doen als gezellige eet- en drinkhoeken", verklapt Buyle.





Yoga

Het trio wil hun gasten deze zomer in de watten leggen met een breed gamma aan activiteiten. Zo kan je wekelijks een yogasessie volgen in het park, een filmpje meepikken tijdens movie mondays, een optreden beleven van een singer-songwriter of helemaal uit de bol gaan op de beats van de dj's van Lokeren All Stars. Ook de avonturen van de Rode Duivels en andere wedstrijden van het nakende wereldkampioenschap voetbal in Rusland zal je er in een gezellig kader kunnen volgen.





Zeilzandbak

Ook de kleinsten worden niet vergeten. In de 'PuPpyscorner' zullen zij onder meer terechtkunnen in een 'zeilzandbak' en kinderbadje. De PuP zomerbar gaat open voor het publiek op vrijdag 15 juni vanaf 15 uur. Voor alle activiteiten en meer informatie kan je surfen naar de Facebook- en Instagrampagina 'PuP zomerbar'.