"School is toonbeeld van strijd tegen afvalberg" MARC DE BEL STELT NIEUWE BOEBOEKS VOOR IN DE SPRINGPLANK YANNICK DE SPIEGELEIR

18 april 2018

02u53 1 Lokeren Als ambassadeur van de strijd tegen zwerfvuil ontving basisschool De Springplank gisteren Marc De Bel voor de voorstelling van zijn nieuwste boek. In 'De Wraak van ridder Piepus' binden de 'Boeboeks' van de bekende jeugdauteur de strijd aan met rondzwervend vuilnis.

Bij basisschool De Springplank in de Azalealaan nemen ze hun engagement om de afvalberg terug te dringen niet licht op. "Naast het sorteren van afval en het stimuleren van het gebruik van boterhamdozen en drinkbussen hebben we ook onze eigen kippen, konijnen én een moestuin. Onze MOS-werkgroep zorgt er voor iedereen op school ten allen tijde goed geïnformeerd blijven", zegt directrice Imme Van Boxlaer. De Springplank is dan ook één van de beste leerlingen van de klas voor Operatie Proper, de actie waarmee het initiatief Mooimakers scholen en verenigingen beloont als ze in hun eigen buurt het afval opruimen.





Voor jeugdauteur Marc De Bel en illustratrice Frieda Van Raevels was de school dan ook een gedroomde locatie voor de boekvoorstelling van hun nieuwste worp 'De Wraak van ridder Piepus'. In het boek trekken de bekende Boeboeks Piepel en Soeza ten strijde tegen zwerfvuil. Het verhaal doet kinderen niet alleen stilstaan bij de bergen afval die in de natuur belanden, maar toont hen vooral wat ze daar zélf aan kunnen veranderen. "Ik ga zelf regelmatig wandelen met mijn kleinkinderen in het Lozerbos in Kruishoutem en heb een broertje dood aan al het afval dat ik daar telkens zie liggen. Ik neem ook regelmatig deel aan zwerfvuilacties, maar alles begint bij de jeugd. Hopelijk kan mijn boek voor een mentaliteitswijziging zorgen", zegt De Bel.





Basisschool De Springplank kreeg de primeur, maar gisteren en vandaag valt 'De Wraak van Piepus' ook in de bus bij alle basisscholen in Vlaanderen. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) schenkt het boek aan elk derde leerjaar om zoveel mogelijk schoolkinderen aan te moedigen om mee hun schouders te zetten onder propere buurten. "De Springplank is een toonbeeld van de strijd tegen zwerfvuil. Ook de boodschap van 'De Wraak van ridder Piepus' sluit perfect aan bij wat we zelf met Mooimakers proberen te doen. In heel Vlaanderen werken kinderen al volop mee aan propere buurten. We verspreiden het boek om al die kinderen te tonen dat ze wel degelijk een groot verschil maken, en om nog meer van hun leeftijdsgenootjes te mobiliseren tegen zwerfvuil", aldus minister Schauvliege.





De wraak van Ridder Piepus is verschenen bij uitgeverij Van Halewyck. Het boek is voor te lezen vanaf 6 jaar en zelf te lezen vanaf 8 jaar en zal te koop zijn via de boekhandel.