"Respect zorgt voor goede sfeer" BEZOEKERS TEVREDEN OVER CAMPING ACHTER STATION KATRIJN DE BLESER

10 augustus 2018

02u38 0 Lokeren Voor de tweede keer hebben de Lokerse Feesten een camping dicht bij het festivalterrein. Gemiddeld komen er zo'n 300 mensen per nacht slapen. "Hier heerst een gezellige sfeer. Zolang bezoekers de regels respecteren, blijft het ook gezellig."

De camping van de Lokerse Feesten is met geen enkele andere festivalcamping te vergelijken. Op de camping achter het station is het dagelijks een komen en gaan van bezoekers. "De meeste bezoekers komen voor één, maximum twee nachten", zegt campingverantwoordelijke Lieve Bogaert. "We krijgen bijna geen bezoekers op de camping die hier het varken komen uithangen. Ze blijven zo lang mogelijk op het festivalterrein en als ze naar hier komen, is het om te slapen."





Respect

Er wordt dan ook streng op toegekeken. Als een groepje kampeerders een muziekje opzet, is Lieve er als de kippen bij om hen op de vingers te tikken. "De bezoekers hebben daar respect voor. Zo lang dat respect er is, zit de sfeer goed. Vuilnis hoort in de vuilnisbak en daar houden de meesten zich ook aan."





Nog een groot verschil met andere festivalcampings: je kan er een tent huren, inclusief luchtmatrassen. Voor de bezoekers die houden van wat meer luxe zijn er ook chalets met twee bedden. "Basic maar netjes en een bed slaapt toch altijd wat beter dan de grond", zegt Lieve die zelf tien dagen in en een tent kampeert.





Overdag is het stilletjes op de camping, maar vanaf de namiddag komen de feestvierders er toe. "Net voor de optredens beginnen, is het hier het gezelligste. Dan verzamelt iedereen onder de gezellige shelter om nadien naar het festivalterrein te vertrekken", zegt bezoeker Peter. "Het is hier netjes en praktisch ingericht."





Ook Tony Bal (24) en Lara Libot (19) uit Beveren zijn tevreden over de camping. "Als je 's nachts graag een pintje drinkt, is het niet altijd vanzelfsprekend om thuis te geraken. De camping biedt de ideale oplossing. Voornamelijk omdat je hier ook effectief kan slapen. Het is hier rustig, stil en netjes. Meer hebben we niet nodig."





Netjes en rustig

Op de camping komen gasten uit de ruime regio, maar evengoed heel wat Nederlanders en Engelsen. Af en toe komt er eens eentje van verder, zoals Kaz Rojek (29) uit Polen. "Ik was alleen nog maar naar festivals geweest in Amerika. Dit is best wel even aanpassen. Normaal loop ik enkele uren rond voordat ik een plekje voor mijn tent kan vinden. Hier is keuze zat. Als ik over iets zou klagen, is het over de regen die mijn slaapzak al kletsnat maakte, maar daar kan niemand wat aan doen natuurlijk", zegt Kaz. "Mijn vriendin bleef thuis omdat ze zwanger is. Maar als ik geweten had dat het hier zo netjes en rustig was, had ze eigenlijk perfect kunnen meekomen."





Een groepje jongens uit Turnhout komt net aan als er een stevig windje waait. "Eens de tent opstaat, hebben we geen schrik meer van de regen", zegt Geert Verbeeck. "Het is hier allemaal heel basic, maar meer moet dat niet zijn voor één nachtje."