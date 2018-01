"Rapencross zonder toppers niet rendabel" STAD EN ORGANISATIE WILLEN VELDRIT OP INTERNATIONALE KALENDER YANNICK DE SPIEGELEIR

27 januari 2018

03u35 0 Lokeren Het zijn spannende dagen voor Lokeraars met een hart voor het veldrijden. Uiterlijk eind volgend week beslist de wielerbond of de Rapencross een plaats krijgt op de internationale kalender. Bij groen licht mogen de Lokerse cyclocrossfans zich verkneukelen op de komst van toppers als Van Aert en van der Poel. Zo niet dreigt het einde voor de Lokerse veldrit.

Lokeren heeft een rijke wielertraditie. Jarenlang was de stad de aankomstplaats voor de Omloop: de klassieke opener van het wielerseizoen op de weg. Tien jaar geleden verloor Lokeren dat privilege toen de aankomst verhuisde naar Gent. De lokale wielerfans bleven op hun honger zitten.





Om dat hiaat weg te werken ging het Lokerse stadsbestuur drie jaar geleden in zee met Sport ID. Dat organisatiebureau slaagde er op relatief korte tijd in om zijn cross in Kruibeke te laten doorgroeien tot een topper en werd vorig jaar ook eigenaar van de Koppenbergcross in Oudenaarde.





Met de steun van de stad werd in 2016 de Rapencross in het leven geroepen: een professionele organisatie met viptent en een aantrekkelijk parcours met de 'Mont Henri' in Park Ter Beuken als blikvanger. Door haar statuut als B-veldrit moest de Rapencross het de voorbije twee edities stellen zonder publiekstrekkers als Wout Van Aert en Mathieu van der Poel.





Een onvermijdelijk scenario voor een veldrit die in haar kinderschoenen staat, maar vandaag drie jaar na de eerste editie is het 'money-time' voor de Rapencross. Volgende week buigt de wielerbond zich in de aanloop naar het wereldkampioenschap veldrijden over de kalender van het volgende veldritseizoen.





Eenmalige subsidie

Bij het stadsbestuur en Sport ID kruisen ze de vingers op een goede afloop. De stad maakte vorig jaar nog een subsidie van 20.000 euro vrij om het verlies bij te passen. Een scenario dat niet voor herhaling vatbaar lijkt. "Met de Waaslandcross in Sint-Niklaas en de Flandriencross in Hamme is de concurrentie in de regio te groot om de Rapencross in stand te houden als B-veldrit", beseft schepen van Sport Jerome Van Doorslaer (Open Vld).





Ook bij Sport ID maken ze dezelfde rekening. Het wordt erop of eronder voor de Lokerse veldrit. "De eerste editie van de Rapencross mochten we meer dan 1.200 fans verwelkomen. Vorig jaar was het allemaal wat minder nieuw en dat merkten we ook aan de publieke belangstelling. Een veldrit met een vipdorp en professionele omkadering is op de langere termijn enkel levensvatbaar als je een plaats kan veroveren op de internationale veldritkalender. In Kruibeke is het ons gelukt, we hopen dat we in Lokeren dezelfde ambitie kunnen verwezenlijken", aldus Bram De Brauwer van Sport ID en Open Vld-gemeenteraadslid.