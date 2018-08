"Prachtige programmatie" Lokerse Feesten | Wat vonden de échte fans? 13 augustus 2018

02u22 0 Lokeren Chris Van Bastelaere (52) en Wiety Van Laethem (53) komen al jaren samen naar de Lokerse Feesten. Wiety helpt steeds bij de opbouw en de afbraak van het festival.

Hoogtepunten? Pretenders en 2manydj's.





Grootste verrassing?





Die Antwoord. Ik kende de band niet. Maar het was mijn 25-jarige zoon die zei dat we daar zeker naar moesten gaan kijken. Dat deden we we zagen dat ze echt goed waren.





Als ze nog eens komen, zullen we er opnieuw staan. Soulwas was voor ons een verrassing omdat die niet geprogrammeerd stonden.





We volgden de laatste nieuwtjes over de programmatie niet meteen, het was pas de dag zelf dat we merkten dat ze ook kwamen. En ze mochten er zijn.





Grootste ontgoocheling? Niets. Een prachtige programmatie.





Grootste tegenvaller? De VIP-bussen. Daar liep nu en dan al iets mis: bussen die te lang op zich lieten wachten en chauffeurs die niet altijd wisten wanneer ze moesten rijden.





Het was dan ook het eerste jaar dat er met een systeem van bussen gewerkt werd dus het stond misschien nog wat in zijn kinderschoenen. Volgend jaar beter.