'Plakkatendag' proberen overleven Lokerse Feesten | COOL'S COLLECTIEVE GEHEUGEN 07 augustus 2018

"De effectieve opbouw van de Lokerse Feesten duurt vandaag een tweetal weken. Vroeger was dat op een week allemaal beklonken. Dat er op het plein zelf heel wat moet opgebouwd worden, is maar logisch. Behalve de opzet van het podium, wordt er ook hard gewerkt aan de verschillende togen en aan een aantal gezellige hoeken, zoals de chillzone. Maar ook daarbuiten moet er heel wat gebeuren. Vanuit alle richtingen dat bezoekers Lokeren binnen rijden, moeten er pijlen hangen naar het festivalterrein en naar de verschillende parkings voor bezoekers, voor vip, pers, artiesten en noem maar op. Indertijd werden die pijlen allemaal met één ploeg, op één dag geplaatst, tijdens de zogenaamde 'plakkatendag'. Dat was de dag waarop een aantal vrijwilligers er met de vrachtwagen van kolenhandelaar 'De Wiene' op uittrokken om de pijlen op alle invalswegen een plekje te geven. Tijdens plakkatendag werden er over het algemeen meer pinten gedronken en grappen uitgehaald dan dat er plakkaten gezet werden. Het waren enkel de echt 'sterke benen' die plakkatendag overleefden. Misschien is het wel daarom dat ik zelf maar één keer actief deelgenomen heb aan de befaamde plakkatendag."