"Plaats veroveren op Fonnefeesten" LOKALE BANDS BUNDELEN KRACHTEN VOOR CD 'TEES IS LOKERS' YANNICK DE SPIEGELEIR

02u57 0 Foto Yannick De Spiegeleir Neo Minor is één van de bands die afgelopen weekend op het podium stond tijdens de concertavond 'Tees is Lokers'. Lokeren De Lokerse rockscène is springlevend. Dat bewezen vier lokale bands afgelopen zaterdag op het podium van de nieuwe cultuursite Vagevuur. Met de opname van de cd 'Tees is Lokers' hoopt het muzikaal geweld een plaats te veroveren op de affiche van de Fonnefeesten. "Door de krachten te bundelen staan we sterker", zegt initiatiefnemer Toon De Cock.

De Lokerse Feesten en de Fonnefeesten staan elke zomer bij menig muziekliefhebber met stip genoteerd in de agenda. Artiesten met een internationale uitstraling vinden de weg naar de Grote Kaai en in de Red Bull Elektropedia Room krijgt lokaal dj- en raptalent haar kans tussen gevestigde waarden. Ook de Fonnefeesten kunnen jaar na jaar uitpakken met een ijzersterke affiche en hebben een dj-contest voor opkomend draaitalent.





Concertavond

Ook een aantal Lokerse rockbands staan te popelen voor podiumkansen. Door hun krachten te bundelen in het nieuwe initiatief 'Tees is Lokers' hopen ze zichzelf op de kaart te zetten. Een eerste aanzet daarvoor werd afgelopen weekend gegeven met een concertavond in de kapel van de voormalige Windekindschool aan de Heilig Hartlaan.





Met Bullet 'n Arrow, The Electric Mole, 3rd Level en Neo Minor gaven vier muziekformaties van eigen bodem het beste van zichzelf voor een enthousiast publiek. Het idee om de krachten te bundelen komt uit de koker van Toon De Cock van Le Cocq Recordings. De Lokeraar is de vaste geluidsman van The Electric Mole, maar was in het verleden ook het muzikale brein achter enkele hits van The MacKenzie Ft. Jessy.





"The Electric Mole draait al een tijdje mee, maar de afgelopen jaren werd het wat stiller rond de groep. Gitarist Peter De Mol nam de groep weer op sleeptouw en zo kwamen we samen op het idee om een aantal Lokerse groepen te verenigen voor een gezamenlijke concertavond en van de optredens ook opnames te maken", verduidelijkt De Cock.





De Lokeraar beseft als geen ander dat liveconcerten een cruciaal middel zijn om de harten te veroveren van nieuwe fans. "Bovendien maken we opnames van de optredens. Door de handen in elkaar te slaan, wordt de uitgave van een cd een haalbare kaart. We hopen de compilatie 'Tees is Lokers', met vier nummers van elke groep, tegen het voorjaar op de markt te brengen", zegt Toon De Cock.





Met het initiatief hopen De Cock en co uiteindelijk de poort open te beuken naar het podium van de Fonnefeesten. "Het zou een mooie zaak zijn dat Lokerse bands een plek weten te veroveren op de affiche van een lokaal stadsfestival. Ook van de concertavond 'Tees is Lokers' willen we graag een traditie maken tijdens de wintermaanden. De akoestiek van de kapel leent zich perfect voor deze optredens."