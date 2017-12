"Pionier op vlak van natuurbehoud" STAD VERKIEST ANDRÉ VERSTRAETEN TOT MEEST VERDIENSTELIJKE INWONER YANNICK DE SPIEGELEIR

02u30 0 Yannick De Spiegeleir Meest Verdienstelijke Lokeraar André Verstraeten publiceerde dit jaar zijn naslagwerk over de Durme. Lokeren Het is de toeristische troef bij uitstek van de stad Lokeren: het vele groen op een boogscheut van het stadscentrum. Decennialang zette André Verstraeten van vzw Durme zich in voor het behoud en beheer van de Lokerse natuur. Voor die inspanningen bekroont het stadsbestuur hem met de titel 'Meest Verdienstelijke Lokeraar'.

Elk jaar verkiezen de stedelijke adviesraden en het stadsbestuur een inwoner of vereniging die zich een jaar lang de 'Meest Verdienstelijke Lokeraar' mag noemen. In het verleden kregen bekende namen als komiek Chris Van Den Durpel, striptekenaar Willy Linthout of acteur Tom Audenaert al die eer toebedeeld.





André Verstraeten dreigde even de 'Poulidor' te worden van de verkiezing. Maar liefst 15 keer werd hij voorgedragen door diverse adviesraden, maar telkens greep hij net naast de titel. Uitgerekend in het jaar dat hij zijn boek 'Durme. Van Tielt tot Tielrode' publiceerde, is het wel raak. Al leest het juryverslag van zijn verkiezing tot 'Meest Verdienstelijke Lokeraar' van 2017 eerder als een 'Lifetime Achievement Award'.





Al meer dan een halve eeuw zet Verstraeten zich onder de vlag van natuurvereniging vzw Durme in voor het behoud van het vele Lokerse groen. Onder zijn bewind groeide groenpool het Molsbroek uit tot de meest bezochte toeristische plek van Lokeren met 300 à 400 groepsbezoeken per jaar, maar ooit was ook dat unieke gebied bedreigd. Net als de Buylaers: een natuurreservaat op enkele honderden meters van het Lokerse stadscentrum waar de afgelopen jaren een ooievaarskoppel broedde, maar tientallen jaren geleden moesten Verstraeten en vzw Durme op de barricades gaan staan om de verkaveling van het gebied tegen te houden.





Pittige discussies

Het leverde de gepensioneerde leerkracht meermaals pittige discussies op met het stadsbestuur. "Wij waren pioniers op het vlak van natuurbehoud. Uiteraard zag men ons niet altijd graag komen op het stadhuis. Toch hebben we samen heel wat zaken kunnen realiseren. Door steeds op zoek te gaan naar een evenwicht", zegt Verstraeten, die de pluim van zijn verkiezing ook mee op de hoed steekt van de vele vrijwilligers van vzw Durme. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) beaamt het verhaal van Verstraeten. "De meningen mogen dan wel vaak verschillen, maar het wederzijds respect is er altijd geweest. Dat bewezen we bijvoorbeeld recent met het dossier van de Durmeboorden waarbij een compromis werd bereikt over de natuurvriendelijke heraanleg van de Durmedijk."





Stap opzij

Naar aanleiding van zijn verkiezing kondigde Verstraeten ook aan dat hij aan de vooravond van zijn 75ste verjaardag een stap terugzet om plaats te maken voor de jeugd. "Het Molsbroek zal ik altijd van nabij blijven volgen, maar in de toekomst zal ik sowieso meer een rol opnemen in de achtergrond."