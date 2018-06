"Overlast door trouwstoeten moet stoppen" Politierechter D'hondt pakt wegpiraten hard aan KOEN BATEN

30 juni 2018

02u44 0 Lokeren Politierechter Peter D'hondt behandelde gisteren twee zaken over trouwstoeten en was niet mals voor de daders. Hij deelde boetes uit tot 4.000 euro en verklaarde drie luxewagens verbeurd. "En nu hopen dat het fenomeen verdwijnt", aldus politierechter Peter D'hondt.

Voor de politierechter verschenen gisteren 18 beklaagden die de E17 op 11 februari 2017 op stelten hebben gezet. Even later moest ook Nasser B. zich verantwoorden nadat hij met een gehuurde Mercedes in een trouwstoet op de N70 in Lokeren tal van verkeersovertredingen beging. De straffen voor de beklaagden waren duidelijk. Van de 18 beklaagden werden er maar liefst 12 veroordeeld. De boetes gaan van 2.000 tot 4.000 euro. De beklaagden krijgen ook rijverboden van drie tot vijf jaar opgelegd. Allemaal moeten ze ook hun rijexamens opnieuw afleggen. Ahmet D. werd het zwaarst gestraft, omdat hij in het verleden al meermaals voor de rechtbank verschenen is. Hij kreeg naast de geldboete ook nog een rijverbod en werd levenslang rijongeschikt verklaard. Als klap op de vuurpijl verklaarde politierechter Peter D'hondt drie luxewagens verbeurd. Het gaat om een Porsche Cayenne, een BMW 325 en een Opel Mokka.





Privacy

Tijdens de vorige zitting vroegen een pak advocaten de vrijspraak, omdat ze vonden dat de privacy van hun cliënten was geschonden omwille van de videobeelden. Politierechter Peter D'hondt kon zich hier niet in vinden. "De verkeersveiligheid is belangrijker dan de privacy van de beklaagden. De schending van de wegcode is bijzonder ernstig", aldus D'hondt. "Een van de drukste snelwegen in Vlaanderen werd stilgelegd door halsbrekende toeren en dat is absoluut onaanvaardbaar. De voorgelegde bewijzen en de video's zijn dus bijgevolg wel toelaatbaar als bewijs", klinkt het.





Gehuurde Mercedes

De trouwstoet op de E17 in Lokeren was niet de enige die gisteren op het programma stond. Ook Nasser B. uit Lokeren werd vorig jaar op 18 maart 2017 betrapt terwijl hij deelnam aan een huwelijkscaravaan. Om deel te nemen aan de stoet huurde hij speciaal een blinkende Mercedes uit Duitsland. Ook hij werd geïdentificeerd aan de hand van videobeelden, de andere deelnemers konden ontkomen. "Hij reed door het rode licht, maakte obscene gebaren en gebruikte zijn gsm achter het stuur. Een strenge straf is ook hier op zijn plaats", aldus procureur Dries Tanghe. Volgens de advocaat van de beklaagde, die niet aanwezig was, liet hij zich beïnvloeden door de anderen, maar politierechter D'hondt had hier weinig begrip voor. Nasser B. kreeg ook een geldboete van 2.400 euro en een rijverbod van drie jaar. Hij moet ook alle proeven opnieuw afleggen. Bovendien zal hij ook zijn rijgeschiktheid moeten laten controleren. "De overlast door trouwstoeten moet stoppen", besloot politierechter Peter D'hondt.