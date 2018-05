"Ontbrekende schroef? Die printen we zelf" VTI OPENT FABLAB MET 3D-PRINTER EN LASERSNIJDER YANNICK DE SPIEGELEIR

05 mei 2018

02u27 2 Lokeren Een koffietas met een boodschap bedrukken of een miniatuuroverzetboot printen? Het kan sinds kort allemaal in het FabLab van het VTI Sint-Laurentius. De school stelt het technologische hoogstandje morgen open voor het publiek tijdens haar jaarlijkse opendeurdag.

Met het nagelnieuwe FabLab wil VLOT!-school VTI de drempel verlagen om kennis te maken met de nieuwste technieken. "Niet iedereen heeft thuis toegang tot een lasersnijder, freesmachine of 3D-printer. Met het FabLab willen we daar graag verandering in brengen", zegt Stephan Beirnaert, communicatieverantwoordelijke van de VLOT!-scholengroep. Officieel is het VlotLab op de schoolcampus in de Prosper Thuysbaertlaan nog geen FabLab. "De vereiste uitrusting is aanwezig", zegt Filip Molders, technisch adviseur van het VTI. "Maar een bijkomende vereiste is dat je het labo ook op regelmatige basis openstelt voor het publiek. De plannen zijn er, maar we zijn nog op zoek naar een concrete invulling. Binnenkort breng ik een bezoek aan een FabLab in Erpe-Mere om te bekijken hoe we een dergelijke organisatie kunnen uitbouwen. De filosofie is om kennis te delen, op die manier wordt ons lab een kweekvijver voor innovatie. Je hoeft ook geen ingenieursopleiding gevolgd hebben om hier aan de slag te kunnen."





Creativiteit botvieren

De scholieren van het VTI kunnen alvast hun creativiteit botvieren in het lab. "Sinds de 3D-printer hier staat heeft hij nog geen moment stil gestaan", weet Molders. Wout Van Hecke (16), die Industriële Wetenschappen volgt, knutselde zelfs eigenhandig de CNC-machine in elkaar. Met de 3D-printer in het lokaal ontwierp hij een LEGO-miniatuurversie van een overzetboot. "Bepaalde onderdelen waren niet beschikbaar via LEGO, zoals de schroef, maar die hebben we zelf geprint met de 3D-printer."





Ook Matthias Van Eeckhout (15) is een trouwe bezoeker van het FabLab. "Ik heb thuis zelf een 3D-printer. Heel wat mensen beseffen nog niet hoe laagdrempelig de technologie is. Zo was er in onze badkamer een haakje losgekomen waaraan het douchegordijn bevestigd was, met de 3D-printer heb ik thuis gewoon een nieuw haakje geprint."





Een ander technologisch snufje dat zondag te bewonderen is tijdens de opendeurdag is een robotarm die ontworpen werd door Tijs Baert (18). "Door middel van een handschoen zal de robotarm levensechte bewegingen van een hand kunnen nabootsen. Het printen nam wel enkele dagen in beslag en met het uitvoeren van dit idee ben ik al bezig sinds begin dit schooljaar", zegt Baert.





Wie kennis wil maken met het FabLab kan morgen tussen 14 en 18 uur een bezoek brengen aan de schoolcampus Sint-Laurentius in de Prosper Thuysbaertlaan. Gratis toegang.