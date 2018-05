"Ode aan Lokeren als Durmestad" PARKTHEATERFESTIVAL PROGRAMMEERT ACTS IN TEKEN VAN THEMA WATER YANNICK DE SPIEGELEIR

23 mei 2018

02u37 0 Lokeren Voor de eerste keer in het 22-jarig bestaan van het Parktheaterfestival pakken de organisatoren uit met een centraal thema. De feestelijke editie vormt de voorbode voor de bouw van het toekomstige centrum voor watertoerisme in het Josephine Charlottepark.

Normaal gebruikt het Parktheaterfestival uitsluitend het Josephine Charlottepark als speelterrein, maar omdat de stad Lokeren 2018 uitriep tot jaar van het water treedt het evenement met internationale straattheateracts straks voor één keer buiten haar oevers. Het themajaar vormt de voorbode voor het nieuw centrum voor watertoerisme dat wellicht vanaf volgend jaar zal ondergebracht worden in het voormalige paviljoen van Kind & Gezin in het hart van het Josephine Charlottepark. De stad is al langer bezig met de heraanleg van het stadspark.





Veelbelovend programma

Vorig jaar werd de inkom aangepakt met onder meer een nieuwe vijver met stapstenen voor kinderen en dit jaar volgde de aanleg van een nieuwe fietsverbinding. Over enkele weken volgt de opening van een tijdelijke zomerbar in het paviljoen, maar eerst mag het Parktheaterfestival de spits afbijten.





Het programma van het straattheaterevenement oogt alvast veelbelovend. Normaal moest de Drijvende Diva uit Nederland twee jaar geleden al de show stelen op de Durme, maar het onweer gooide toen roet in het eten. Nu rekenen voorzitter Werner Hillaert en zijn team dat de zon de weg vrijmaakt voor de zingende sopraan, die in een enorme baljurk dé blikvanger moet worden van het 22ste Parktheaterfestival. Ook 'De Sonate' belooft spektakel te brengen met twee grote hoorns die op de Durme zullen voortgedreven worden door twee zingende 'aquanauten'.





Ook in het park zelf zal het thema water veelvuldig aan bod komen. Op de speelplaats van het VTI plaatst Cirquarium een reusachtig aquarium als decor voor een 'onderwater'-circus inclusief jongleurs en acrobaten. De Zeepbellencompagnie zal op haar beurt een reuzenzeepbel van 5 meter lang tevoorschijn toveren.





Opvang voor ouders

Wie graag wat afwisseling wil en iets anders wil dan acts in het teken van water, wordt eveneens op zijn wenken bediend. Het Afrikaans-Italiaanse gezelschap The Black Blues Brothers brengt acrobatie met menselijke piramides én vuur. Het Japanse Kuutenkidou op haar beurt serveert een spectaculaire combinatie van muziek en jongleren. Ook lokaal talent krijgt opnieuw een podium. Zo zorgt Teater De Schizo's voor 'Opfang'. Kinderen krijgen de kans om van hun 'lastige' ouders af te geraken door ze in de 'Opfang' te steken. De Schizo's zorgen dan voor de ouders terwijl de kinderen het Parktheaterfestival bezoeken.