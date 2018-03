"Na ontslag uit hospitaal niet direct naar huis" ZORGVERBLIJF TER LOKEREN AAN ZELEBAAN TELT 83 BEDDEN YANNICK DE SPIEGELEIR

16 maart 2018

02u58 0 Lokeren Aan de Zelebaan heeft het gloednieuwe zorgverblijf Ter Lokeren gisteren zijn deuren geopend. De zorginstelling richt zich op mensen die na hun ontslag uit het ziekenhuis nog niet meteen naar huis kunnen. In totaal kunnen er 83 mensen verblijven aan een dagprijs van 75 euro per persoon.

Met de opening van Ter Lokeren speelt Senior Assist in op een trend waarbij de gemiddelde ligduur per patiënt in ziekenhuizen de laatste jaren afneemt om de kosten van de zorgsector betaalbaar te houden. "We richten ons op mensen van alle leeftijden die na een ontslag uit het ziekenhuis nog niet meteen naar huis kunnen", verduidelijkt Katrien Verlet, directeur van het nieuwe zorgverblijf. "Ook zorgbehoevende personen die thuis verblijven en van wie de mantelzorger tijdelijk wegvalt, kunnen terecht in Ter Lokeren."





Het herstelverblijf onderscheidt zich onder meer van een woonzorgcentrum door het tijdelijke verblijf van de residenten. "We streven in de mate van het mogelijke naar de zelfredzaamheid van onze patiënten. Dit doen we door steeds revalidatie op maat te voorzien. Door een persoonlijke aanpak proberen onze kinesitherapeuten een maximaal functioneel niveau te bereiken zodat de patiënt dat daarna thuis kan verderzetten", aldus Verlet. De patiënten van het zorgverblijf kunnen dag en nacht rekenen op ondersteuning en verzorging. Het team van dokters, kinesisten, ergotherapeuten, verpleeg- en zorgkundigen staat in nauw contact met ziekenhuizen en behandelende artsen. Ook buurtbewoners kunnen een beroep doen op de expertise van de kinesitherapeuten en de faciliteiten in Ter Lokeren.





Het zorgverblijf telt 78 kamers, waarvan 73 éénpersoonskamers en 5 familiekamers. Goed voor een totaalcapaciteit van 83 bedden. Elke kamer beschikt over een koelkast, televisie, oproepsysteem en een eigen badkamer.





Brasserie

"Maar residenten hoeven uiteraard niet hun volledige revalidatie op hun kamer door te brengen. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke zone en een eigen kineruimte. Op het gelijkvloers bevindt zich een gezellige brasserie met zicht op de zonnige tuin", aldus Verlet.





"Persoonlijk contact is erg belangrijk voor het herstelproces. Daarom willen we dat ook aanmoedigen. Zo is het mogelijk dat een patiënt de maaltijden samen met familie nuttigt in de brasserie. Dat maakt het voor bezoekers ook aantrekkelijk om langs te komen."





De kostprijs per dag voor een verblijf in Lokeren bedraagt 75 euro per persoon. "De procedures zijn opgestart voor een gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit", aldus Verlet.





Meer info: www.terlokeren.be.