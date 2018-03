"Na 25 jaar tijd om liefde te vieren" BART VERRAST ZIJN TINE MET CONCERT VAN OZARK HENRY YANNICK DE SPIEGELEIR

12 maart 2018

02u39 0 Lokeren Exact een kwarteeuw vormen Bart Vanden Driessche en Tine Oelbrandt een koppel. Na 25 jaar zonder trouw of feest achtte hij de tijd rijp om zijn geliefde te verrassen. In de culturele site Vagevuur zette 'special guest' Ozark Henry samen met familie en vrienden de kroon op hun liefdesjubileum.

Een etentje met hun drie kinderen Helder, Argus en Stieg. Dat was wat Tine tot gisterenavond in gedachten had om haar 25 jaar samen met haar man te vieren. Onder het mom dat ze de prijs had gewonnen van een eindejaarswedstrijd regelde Bart een afspraakje bij kapperszaak Figaro in Waasmunster. Zaakvoerder en kapper Glenn Engels, een goede vriend van Bart, zat mee in het complot en bezorgde Tine naast een feestelijke coupe ook een gelaatsverzorging. "Toch had ik deze namiddag (zaterdag, red.) niks door. Ik dacht dat we op restaurant gingen met de kinderen", zegt Tine. Groot was dan ook haar verbazing toen ze arriveerde op de nieuwe culturele site Vagevuur en daar haar familie en vrienden aantrof.





Stiekem had Bart voor zijn geliefde de afgelopen weken tot in de puntjes een groot feest voorbereid. "Tine en ik leerden elkaar 25 jaar geleden in maart kennen. We zijn nooit getrouwd en hebben samen nooit een feest gegeven. Het was hoog tijd om daar verandering in te brengen", vertelt hij. En dan moest de grootste verrassing voor Tine én de genodigden nog komen.





Na een hapje en een drankje in de instuifruimte van Vagevuur nodigde Bart zijn gasten uit om zich te verplaatsen naar de voormalige kapel op de site die werd omgebouwd tot een concertruimte. Pianoklanken kwamen hen tegemoet en bij het betreden van de zaal troffen ze niemand minder aan dan Piet Goddaer, alias Ozark Henry. De veelzijdige artiest verwierf naam en faam met nummers als 'Rescue me' of recenter 'A Dream That Never Stops' en stond in het verleden meermaals op bekende festivalpodia van Werchter tot de Lokerse Feesten.





Bart, zaakvoerder van het Lokerse architectenbureau BLAF, leerde de muzikant persoonlijk kennen toen die hem inschakelde voor het ontwerp van zijn nieuwe studio nabij Oostduinkerke. Goddaer twijfelde niet lang toen Bart hem polste om een concert te spelen op het verrassingsfeest. De aanwezigen genoten met volle teugen van het intieme concert in de bijzondere setting van de kapel, niet in het minst Tine. "Bart en ik vormen al 25 jaar lang een koppel, maar ik moet zeggen dat ik vandaag een kantje van hem heb ontdekt, dat ik nog niet kende", lacht ze.





Kom op Tegen Kanker

Het feest van Bart en Tine krijgt ook nog een verlengstuk voor het goede doel. De donaties van de gasten schenkt het koppel aan Kom op Tegen Kanker.